Głosowanie plenarne w Parlamencie Europejskim stanowiło najważniejszy etap w procesie nowelizacji ustawy. Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia poprawek w komisjach posłowie ostatecznie zdecydowali się na poparcie ogólnego stanowiska Rady.

Głosowanie to jest na tyle niecodzienne, że aż warte odnotowania; pokazuje bowiem, do jakiego stopnia stanowisko Komisji Europejskiej wprowadza podziały, karze i ideologizuje - czytamy w stanowisku Copa - Cogeca.

Jeżeli prace nad tekstem ustawy, która powinna była lub mogłaby stanowić kompromis, zakończyły się dziś porażką – to jest to porażka Komisji. Dzisiejsze głosowanie otwiera nową fazę prac nad tym dokumentem. Rozpoczną się rozmowy trójstronne, po których jednak niewiele można się spodziewać, gdyż nie rozwiążą one fundamentalnych problemów związanych z wnioskiem, takich jak brak konkretnych źródeł finansowania i możliwości jego realizacji - pisze organizacja.