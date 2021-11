COVID-19 w rzeźni Vion w Dolnej Bawarii

Ubojnia Vion w Landshut w Bawarii musiała wydłużyć przerwę w uboju po zamknięciu linii w ubiegłym tygodniu, z powodu przypadków koronawirusa u personelu.

Firma Vion potwierdziła na portalu agrarheute.de, że liczba pracowników zakażonych COVID-19 w rzeźni w Landshut wzrosła z 40 do 61 pracowników. W efekcie tego zakład nie wznowił uboju po wstrzymaniu działalności 17 listopada br.

Póki co Vion zdecydował o wydłużeniu przerwy w uboju zwierząt w Landshut do czwartku 25 listopada. Świnie, które zakład ubijał na czas przerwy w działaniu przekierowano do rzeźni w Vilshofen i Crailsheim.

Według informacji przekazanej przez firmę kwarantanną objęto 92 pracowników rzeźni w Landshut. W zakładzie udało się utrzymać ciągłość pracy w działach: porcjowania, pakowania i wysyłki produktów mięsnych.

Vion to międzynarodowa firma wyspecjalizowana w produkcji mięsa i wyrobów mięsnych, która w Europie ma zakłady głównie w Holandii i w Niemczech.