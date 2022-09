We wrześniu odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zboża” Copa-Cogeca, a także grupy dialogu społecznego „Zboża i rośliny oleiste” przy Komisji Europejskiej. Polskę reprezentował Marcin Gryn, ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Na spotkaniu eksperci z grupy roboczej Copa-Cogeca potwierdzili tendencje, które organizacja przewidziała już w lipcu. Z informacji tam przedstawionych wynika, iż w UE całkowita produkcja zbóż powinna wynieść 269 mln t, co oznaczałoby znaczny spadek aż o 6,8 proc. w stosunku do zbiorów ubiegłorocznych.

Organizacja równocześnie spodziewa się lepszych wyników w przypadku roślin oleistych - 31,9 mln t (wzrost o 7,2 proc.), a także roślin białkowych - 3,92 mln t (wzrost o 5,1 proc. w stosunku do zbiorów w zeszłym roku).

Niepewność producentów zbóż

Analizując te diametralnie różne wyniki należy pamiętać o globalnym kontekście, który jest naznaczony wielką niepewnością dla europejskich producentów zbóż.

Sytuacja rolników jest aktualnie wyjątkowo skomplikowana ze względu na inflację, kurs wymiany euro oraz dolara, a także na ciągły wzrost kosztów najważniejszych środków produkcji.

Głównym problemem jest obecnie wysoki i stale rosnący pułap cenowy wszystkich nawozów, a także ich dostępność, co z pewnością odbije się nie tylko na produkcji w 2023 r., ale także na jakości plonów.

Ze spotkania wynika istotny wniosek, że bardzo ważne jest, by Komisja Europejska nadal pracowała nad poprawą przejrzystości rynku nawozów, ograniczeniem wzrostu cen i zagwarantowaniem dostaw w kolejnym sezonie upraw.

Perspektywa Zielonego Ładu

Zdaniem polskiego eksperta są jeszcze inne zagrożenia związane głównie z realizacją założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Dlatego na wyniki produkcyjne w najbliższych latach ogromny wpływ będą miały plany ograniczenia stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin.

Polskę na spotkaniu reprezentował Marcin Gryn, ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych fot. Tomasz Kuchta

- Przy dzisiejszych nakładach i kosztach produkcji długofalowo jest to najgorsze co możemy zrobić. Chyba nie zdajemy sobie sprawy ze skutków permanentnego ograniczanie środków ochrony roślin. Jeżeli bank nasion chwastów w glebie będzie się kumulował to my tego potem nie zwalczymy przez lata. Zmiany powinny w większym stopniu opierać się o rolnictwo integrowane, a nie całkowicie rolnictwo ekologiczne. To samo dotyczy nawożenia. Żeby coś z tej gleby wyciągnąć, trzeba najpierw włożyć. Gleba to żywy organizm. Moim zdaniem założenia Europejskiego Zielonego Ładu są kompletnie nietrafione w kontekście dbałości o środowisko, są ideologiczne – powiedział Marcin Gryn z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Jak zaznacza Gryn, wycofywanie środków ochrony roślin powoduje, iż trzeba stosować inne preparaty, za to częściej. To z kolei oznacza dodatkowe koszty dla rolnika, a tym samym zupełnie nie ogranicza stosowania środków chemicznych. Jest to działanie odwrotne od tego co Unia Europejska chce osiągnąć.

Zdaniem eksperta polski rząd powinien częściej korzystać z derogacji na stosowanie środków ochrony roślin, czyli czasowego dopuszczenia do użytku. I tak na przykład Włosi dopuścili w ten sposób do użytku 200 środków, a w Polsce tylko kilkanaście.

Co z młodymi rolnikami?

Perspektywa wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu zdecydowanie nie wpływa motywująco na rolników, którzy z coraz większym niepokojem patrzą w przyszłość. Dotyczy to zwłaszcza młodych osób, które stoją przed dylematem czy wiązać swoją pracę z gospodarowaniem.

- Koledzy ze studiów przejmują ojcowiznę, ale muszą to często łączyć z pracą poza gospodarstwem. A więc rolnictwo staje się działalnością uboczną. A to kolei jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju i UE. Na rolnictwo trzeba poświęcić dużo czasu. Jak ktoś ma pracę zarobkową to nie robi już tego tak dokładnie. Jeżeli taki „model rolnictwa” będzie się rozprzestrzeniać to rolnictwo stanie się hobby a my będziemy na łasce tych, którzy żywność produkują – podsumowuje Marcin Gryn.