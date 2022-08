Do groźnego wypadku doszło w Szkole Rolniczej, gdzie zakwaterowanie znalazły dzieci rolników, przebywające na koloniach. Dziesięciolatek znalazł groźny niewybuch.

O zdarzeniu donosi Bawarski Tygodnik Rolniczy. Pięćdziesiąt dzieci, dziesięcioro wychowawców i personel Szkoły Rolniczej w Grainau koło Garmisch-Partenkirchen, u podnóża Alp w Niemczech, trzeba było ewakuować z powodu groźnego pocisku zapalającego, który znalazł pewien chłopiec. Jedno dziecko uległo poparzeniom.

10-letni chłopiec przebywający tam na koloniach, znalazł w rzece dziwny metalowy przedmiot. Zabrał go do plecaka, by pokazać go kolegom. Jak się okazało, by to tzw. kubek fosforowy – rodzaj granatu zapalającego, wypełnionego fosforem z czasów II wojny światowej. Kiedy chłopak wrócił do szkoły na obiad, kubek zaczął się palić, uwalniając trujące gazy.

Dzięki szybkiej reakcji personelu, ucierpiał jedynie znalazca pechowego pocisku. Doznał poparzeń dłoni, gdy w panice usiłował wynieść dymiący pocisk z budynku. Pozostałe dzieci i personel zostali w porę ewakuowani przez strażaków. Ratownicy przyznali, że wszyscy mieli szczęście - pocisk nie miał zapalnika. Był jednak przerdzewiały i nieszczelny, więc fosfor wszedł w reakcję z tlenem.

W efekcie zdarzenia wszystkie ubrania dzieci z kolonii trzeba było zutylizować, ze względu na zagrożenie zatruciem czy alergiami. Czerwony Krzyż dostarczył jednak dzieciom odzież. Uczestników kolonii nie można było również wpuścić z powrotem do budynku. Noc i kolejny dzień musieli spędzić w lokalach zastępczych. Część dzieci spała na polowych łóżkach, które rozstawiono na sztucznym lodowisku.

Jak podaje bawarski portal, wypadek to skutek tegorocznych upałów i niskiego stanu rzeki. Opadająca woda odsłoniła groźne znalezisko.