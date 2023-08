Rząd chce ratować rolnictwo ekologiczne we Francji, Foto: pixabay/Michi-Nordlicht

Francja przyjęła szeroko zakrojony program ratunkowy dla rolnictwa ekologicznego. Na wsparcie chce przeznaczyć 70 mln euro.

Francja przyjęła program specjalnej pomocy dla rolnictwa ekologicznego. Rząd chce wesprzeć gospodarstwa ekologiczne łączną 70 mln euro. Che także promować spożywanie żywności ekologicznej.

Warunki pomocy

Rząd podniósł pomoc dla rolników ekologicznych z 10 mln do 70 mln euro. Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło szczegóły rozszerzenia programu ratunkowego. Z informacji tych wynika, że warunkiem wsparcia jest spadek o co najmniej 20 procent zysków w roku finansowym 2022/23 w porównaniu do średniej z 2 lat przed pandemią. Ponadto w tym samym okresie o jedną piątą musiałaby również zmniejszyć się kwota funduszy krótkoterminowych.

Udział produktów w cateringu

Poza zastrzykiem finansowym dla producentów ekologicznych, Paryż obiecał wprowadzić do końca roku nowe przepisy, które regulować mają udział produktów ekologicznych w cateringu masowym - w szkołach, przedszkolach, instytucjach państwowych. Rząd ma też zapewnić więcej środków na promocję branży eko.