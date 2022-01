Francja: rak prostaty uznany za chorobę zawodową rolników

We Francji rak prostaty został uznany za możliwą chorobę zawodową rolników i robotników rolnych. Wynika to z dekretu opublikowanego na krótko przed końcem 2021 roku.

Powinno to uzupełniać i ułatwiać opcje wsparcia dla poszkodowanych pracowników rolnych.

Według ministerstwa, włączenie raka prostaty do wykazu chorób zawodowych umożliwia odszkodowanie dla byłych pracowników rolnych, którzy podczas pracy byli narażeni na działanie owadobójczego składnika aktywnego chlordekonu.

Decyzja ta była oczekiwana w szczególności we francuskich Indiach Zachodnich. Tam chlordekon został użyty do zwalczania ryjkowca w uprawie bananów. Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM) w raporcie opublikowanym w czerwcu ubiegłego roku potwierdził związek między narażeniem na chlorodekon a rakiem prostaty.

Aktywny składnik został zakazany we Francji kontynentalnej w 1990 roku. Jednak na Antylach, ze względu na zwolnienie, był on używany na plantacjach bananów do 1993 roku. Według ministerstwa poszkodowani mogą teraz skontaktować się ze swoim funduszem ubezpieczeń społecznych i ubiegać się o odszkodowanie.

Departament Rolnictwa zapowiedział również, że zamierza rozszerzyć zakres odszkodowań dla ofiar, które miały kontakt z pestycydami w celach zawodowych, poprzez zrewidowanie listy rozpoznanych chorób. Nacisk kładziony jest na chorobę Parkinsona i chłoniaka nieziarniczego.

Jednocześnie ma zostać zwiększony Fundusz Odszkodowań za Szkody na Zdrowiu od Środków Ochrony Roślin (FIVP). Francuskie Stowarzyszenie Rolników (FNSEA) z zadowoleniem przyjęło wpisanie raka prostaty na listę chorób zawodowych jako prawdziwy postęp. Stowarzyszenie wskazało, że poparło to w ramach Komisji ds. Chorób Zawodowych w Rolnictwie.

FNSEA skrytykowała fakt, że rolnicy praktycznie sami finansowali odszkodowania dla chorych.