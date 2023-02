W ubiegłym miesiącu Komisja Europejska zatwierdziła francuski program pomocowy dla rolników. Zgodnie z nim producenci, który zrezygnują ze stosowania glifosatu, skorzystają z ulgi podatkowej.

Nie kijem go, to pałką

Francuskie stanowisko wobec glifosatu to od dawka kręta ścieżka. Już w 2017 r. obecny prezydent Emmanuel Macron zapowiedział zakaz stosowania tej substancji czynnej do 2020 r. Spotkało się to z ogromnym sprzeciwem rolników, zwłaszcza stosujących uprawę konserwującą, których we Francji nie brakuje. Później francuski minister rolnictwa, Didier Guillaume, zapowiadał, że zakaz nie będzie obejmował rolników "bezorkowych". Ostatecznie do zakazania glifosatu nie doszło, a Macron zrezygnował ze swoich planów.

Jeżeli nie zakaz, to może zachęta? Wydaje się, że francuscy prawodawcy zdali sobie sprawę, że bez tej substancji czynnej pogorszy się konkurencyjność tamtejszych producentów rolnych i znacznie wzrosną koszty produkcji, a alternatyw dla glifosatu na próżno wypatrywać. Za sprawę zabrano się więc od innej strony, proponując przyznanie ulg podatkowych rolnikom, którzy dobrowolnie zrezygnują ze stosowania tej substancji czynnej.

Rekompensata za wzrost kosztów

Jak podaje portal Euractiv, program pomocowy został przedstawiony przez rząd w grudniu 2020 r. i wprowadzony w ustawie budżetowej na 2021 r. 10 stycznia 2023 r. został on zatwierdzony przez Komisję Europejską, która uznała go za zgodny z komunikatem "Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy" z marca 2022.

Zgodnie z programem pomocy producentom, którzy nie będą stosować glifosatu, przysługiwać będzie roczna ulga podatkowa w wysokości 2500 Euro. W skali Francji wysokość pomocy będzie wynosić 215 milionów Euro. Jak ogłaszał w 2021 r. francuski rząd, dzięki uldze podatkowej chce "pomóc rolnikom, którzy są w pełni zaangażowani w agroekologiczną transformację swoich systemów produkcji". Pomocą mają być objęci producenci, którzy w gospodarstwach prowadzą uprawy trwałe, grunty orne i/lub hodowlę zwierząt.

Na podobnych zasadach we Francji wspierane są gospodarstwa z certyfikatem wysokiej wartości środowiskowej (HVE) czy gospodarstwa ekologiczne.