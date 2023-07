Od 2024 roku właściciele zwierząt domowych we Francji mają otrzymać więcej pieniędzy na nowe środki ochrony przed wilkami. Zostało to ogłoszone przez prefekturę odpowiedzialną za krajowy plan dotyczący wilków w regionie Auvergne-Rhône-Alpes.

W związku z tym dodatkowe ramy finansowe w wysokości 1,5 mln euro będą dostępne od końca roku. Według władz, środki mają być przeznaczone na sfinansowanie diagnozy zagrożenia na obszarach gdzie najliczniej występują te drapieżniki i wdrożenie wynikających z niej działań.

Populacja wilków to 921 zwierząt?

Właściciele zwierząt powinni być wspierani w wyborze ogrodzeń i w ich budowie. Ponadto środki przeznaczone będą na rejestrację i działania związane z atakami na psy broniące zwierzęta gospodarskie. Dotowane mają być też testowania zabezpieczeń i środków odstraszających na fermach bydła, które w ostatnich latach są coraz częściej atakowane przez wilki.

Według wstępnych prognoz prefektury populacja wilka we Francji pod koniec zimy 2022/2023 liczyła 906 osobników. W ubiegłym roku zarejestrowano 921 wilków. Jednak to oszacowanie populacji wilka spotkało się z dużym niezrozumieniem przez francuskie stowarzyszenie rolników (FNSEA). Zwróciło ono uwagę, że ataki wilków na stada zwierząt wzrosły od początku roku o 16 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a szkody w stadach wzrosły w tym okresie o 20 proc.

FNSEA widzi zagrożone obszary wiejskie

Zdaniem FNSEA, wilki i niweczą pracę hodowców, którzy z roku na rok coraz bardziej cierpią z powodu skutków ataków drapieżników dotykających ich życia zawodowego i prywatnego.

FNSEA poinformowała, że ​​wilki stały się odważniejsze i teraz polowały również na obrzeżach obszarów miejskich w aglomeracji Grenoble. Pokazuje to, że państwo nie jest skłonne zapewnić środków na przeprowadzenie faktycznego spisu populacji wilka. Obszary wiejskie są w wielkim niebezpieczeństwie, ostrzegło FNSEA.

Ratowanie wypasu

FNSEA wraz z innymi rolnikami wezwało do planu ratowania wypasu. Władze powinny działać szybko i opracować krajowy plan działania na lata 2024-2029. Według stowarzyszenia, populacja wilka wzrosła o 114 proc. w latach 2018-2022, podczas gdy liczba hodowli owiec zmalała w tym samym okresie o 19 proc.

Jednak ze względu na przewidywany spadek populacji wilków sześć grup środowiskowych wzywa do wypełnienia zobowiązania przewidzianych do 2020 r., polegającego na obniżeniu ustalonego wówczas 19-procentowego limitu zabijania wilków. Ich zdaniem to zrobić jeszcze w tym roku, nie czekając na opracowanie kolejnego krajowego planu działań.