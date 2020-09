Jaka powinna być europejska wieś w 2040 roku? Głosuj!

Jeszcze tylko dziś Komisja Europejska zbiera opinie - za pośrednictwem internetowej ankiety - w sprawie wizji rozwoju obszarów wiejskich. Ankieta jest dostępna w j. polskim.

Wszyscy, którym na sercu leży przyszłość żywności i rolnictwa w Europie, jeszcze tylko dziś, mogą zgłosić swoją opinię dotyczącą przyszłości europejskiego rolnictwa, czyli zaprezentować własną wizję jego rozwoju.

22 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady UE – „Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich” otwierając formalny proces dyskusji na szczeblu europejskim na temat przyszłości obszarów wiejskich oraz miejsca, jakie powinny one zajmować w naszym społeczeństwie. Komunikat dotyczący tej długoterminowej wizji zostanie opracowany w ramach priorytetu „Demokracja i Demografia” i jest powiązany ze sprawozdaniem w sprawie skutków zmian demograficznych i Zieloną Księgą na temat starzenia się społeczeństwa. Obejmie on również dalsze istotne aspekty dotyczące przyszłości obszarów wiejskich, w tym wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu oraz konferencję w sprawie przyszłości Europy.

Należy mieć na uwadze, że efekty proponowanych przez KE rozwiązań będą też mieć wpływ na polskie rolnictwo oraz sektor żywnościowy i obszary wiejskie. Istotne jest również to, że przez aktywny udział i przekazanie swojej opinii, głos ten będzie wskazaniem dla KE, jakie rozwiązania są oczekiwane z punktu widzenia polskich czy europejskich potrzeb w czasie prac i dyskusji prowadzonych w związku z tym dokumentem na forum europejskim.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w proces konsultacji, który obejmuje internetowe konsultacje publiczne pod linkiem na stronie KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-forrural-areas.

Ankieta dostępna jest w języku polskim, do 9 września.