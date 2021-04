Janusz Wojciechowski: Do hodowli przemysłowej rolników nie trzeba

Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przedstawił w mediach społecznościowych swoje stanowisko na temat przemysłowej hodowli zwierząt.

„Pytają mnie niektórzy co to jest hodowla przemysłowa. Otóż to jest taka hodowla, która chce produkować coraz więcej i coraz taniej. Wczoraj ferma tysiąc świń, dzisiaj pięć tysięcy, jutro dziesięć tysięcy, pojutrze sto... Rolników do takiej hodowli nie trzeba. Nawet przeszkadzają.” – napisał wczoraj na Twitterze Janusz Wojciechowski.

W kolejnym wpisie unijny komisarz ds. rolnictwa tak uzasadnia swoje stanowisko w tej kwestii: „Każdy ma prawo bronić intensywnych i wielkoprzemysłowych metod chowu zwierząt ale niech przy tym nie mówi, że w ten sposób broni wsi i rolników. Wielkoprzemysłową hodowla nie zajmują się rolnicy i nie rolnikom służą te metody. One służą eliminowaniu rolników z konkurencji.”

- Martwię się, źle że rolników jest coraz mniej, ale szans na rynku to akurat nie zmniejsza – pisze również Wojciechowski. -Promocja nie jest zagrożona, oczywiście ta dotycząca produkcji zgodnej z celami zielonego ładu, nie tej intensywnej, przemysłowej, bo to ona m. in. sprawia, że rolników jest coraz mniej.

Komentarze komisarza wywołały duży odzew w branży rolniczej. Choć Wojciechowski swoje poglądy wyraża nieoficjalnie, nietrudno się domyśleć, że nakreśla w ten sposób kierunki nowej strategii UE dla rolnictwa.