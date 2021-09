Jeleń w kamizelce odblaskowej na drodze

Niemiecka policja szuka kierowcy, który potrącił jelenia, a potem nakrył go kamizelką odblaskową i zostawił na drodze.

Nietypowe śledztwo prowadzą niemieccy policjanci w Hesji. Na drodze w pobliżu Fischbachtal-Niedernhausen koło Darmstadt znaleziono martwego jelonka... w kamizelce odblaskowej.

Jak podaje rolniczy portal agrarheute.de, policjanci udali się na miejsce po anonimowym zgłoszeniu. Zwierzę leżało martwe na środku jezdni i wyglądało na to, że zostało potrącone. Wokół leżały plastikowe odłamki ze zderzaka i reflektora, ale kierowcy i samochodu nie było.

Kierowca odjechał z miejsca kolizji. Nie wiadomo, czy to on przykrył potrącone zwierzę kamizelką odblaskową, czy też zrobił to jakiś inny kierowca w trosce o bezpieczeństwo ruchu.

Tak czy owak, kierowca, który zderzył się z jeleniem, był zobowiązany powiadomić o fakcie służby, by padłe zwierze uprzątnięto z jezdni.