Komisja Europejska wesprze sektor rolno-spożywczy

Chorwacka prezydencja zorganizowała w tym tygodniu wideokonferencję ministrów Unii Europejskiej odpowiedzialnych za rolnictwo i rybołówstwo.

Chorwacka minister rolnictwa Marija Vučković zwołała wideokonferencję w celu wymiany informacji między państwami członkowskimi a instytucjami Unii Europejskiej. W dziesiejszych czasach zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest jedną z najważniejszych kwestii dla 500 milionów obywateli Europy, dlatego bezpieczeństwo żywności, dostępność i jej produkcja były jednymi z najważniejszych omawianych tematów.

- Aby zapewnić normalne funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności, kluczowe jest zidentyfikowanie najważniejszych przeszkód spowodowanych pandemią COVID-19. Główne problemy wskazane przez większość państw członkowskich to ograniczenie przepływie towarów, zmiany w strukturze konsumpcji i funkcjonowaniu systemów produkcji rolno-spożywczej, niewystarczająca siła robocza z powodu zamknięcia granic a także wymagania dotyczące izolacji społecznej lub obowiązkowa kwarantanna. Po debacie mamy wyraźniejszy obraz sytuacji – mówiła Marija Vučković, chorwacka minister rolnictwa.

W odpowiedzi na trudności, przed którymi stoimy, Komisja zwróciła się do inicjatywy inwestycyjnej „Corona Response”, aby szybko skierować 37 miliardów euro na europejskie inwestycje publiczne w celu złagodzenia kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. W odniesieniu do pomocy państwa podniesiono maksymalne kwoty - do 120 000 EUR na przedsiębiorstwo działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub 100 000 EUR na przedsiębiorstwo działające w produkcji produktów rolnych. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych próg ten wynosi 800 000 EUR. Ponadto Komisja ogłosiła przedłużenie o miesiąc terminu na złożenie wniosku o płatności bezpośrednie, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dopłaty do produkcji zwierzęcej w 2020 roku.

Oczywiste jest, że potrzebne są dodatkowe szczególne środki w celu wsparcia sektora rolnego i rybołówstwa w Unii Europejskiej, odpowiednie dla potrzeb każdego kraju. Ponadto ministrowie i Komisja potwierdzili gotowość przekazania dalszych środków wsparcia producentów. Prezydencja wykorzysta dyskusję z ministrami rolnictwa i rybołówstwa krajów członkowskich jako podstawę przyszłych prac w nadchodzących tygodniach.

Ministrowie wskazali, że wystarczająca ilość żywności była, jest i będzie dostępna dla europejskich konsumentów. Środki zaproponowane zarówno przez Komisję Europejską we wszystkich sektorach i wprowadzenie „zielonych pasów” dla zaopatrzenia społeczeństwa w żywność, a także elastyczność w zakresie pomocy państwa, pomagają przezwyciężyć tę sytuację.

Państwa członkowskie zaproponowały dodatkowe środki jako możliwą odpowiedź na kryzys związany z koronawirusem w rolnictwie i rybołówstwie, w tym uproszczenie lub odstępstwo od niektórych procedur, na przykład w odniesieniu do kontroli, modyfikacji programów rozwoju obszarów wiejskich, zgłaszania lub wypełniania obowiązków podjętych przez beneficjentów. Zaproponowano większą elastyczność we wdrażaniu WPR oraz w przekazywaniu zatwierdzonych środków między środkami i programami, a także ułatwienie płatności zaliczkowych oraz uruchomienie środków interwencyjnych i kryzysowych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie wspólnej organizacji rynków.

W zakresie rybołówstwa państwa członkowskie zaproponowały większą elastyczność w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, uproszczenie procedur przeprogramowywania i złagodzenie obecnych pułapów. Podniesiono również kwestię umożliwienia rekompensaty za czasowe zaprzestanie połowów bez obecnych ograniczeń oraz dopuszczenia pomocy do przechowywania.

- Ministrowie wezwali Komisję do ścisłego monitorowania i obrony integralności jednolitego rynku oraz do zaproponowania odpowiednich działań w przypadku zidentyfikowania problemów w łańcuchu dostaw żywności. Potrzebujemy kilku dni, aby podsumować wynik tego spotkania, i wraz z Komisją Europejską ocenimy i zdecydujemy o dalszych krokach, które należy podjąć. Naszym zadaniem jest utrzymanie europejskiego standardu życia, ochrona obywateli, ich wyżywienie i zatrudnienie - podsumowała Marija Vučković, chorwacka minister rolnictwa.

