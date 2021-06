Komisja UE intensyfikuje przygotowania przeciw pożarom lasów

Komisja Europejska spodziewa się tego lata ponadprzeciętnego ryzyka pożarów lasów z powodu wysokich temperatur i niskich opadów.

Aby przygotować się na duże pożary lasów w sezonie pożarów lasów w 2021 r., UE utworzy europejską flotę samolotów przeciwpożarowych w ramach systemu rescEU.

Samoloty i śmigłowce z sześciu państw członkowskich UE mogą, więc zostać wysłane do innych krajów w sytuacjach awaryjnych. Ponadto Komisja Europejska przekazała państwom członkowskim wytyczne dotyczące wzmocnienia środków przeciwpożarowych.

Według europejskiego komisarza ds. zarządzania kryzysowego, każdego roku pożary lasów stanowią poważne zagrożenie dla całej Europy. Sezon pożarów jest intensywniejszy i dłuższy, obszary zagrożone pożarem rozprzestrzeniają się dalej na północ.

- Przed sezonem pożarów lasów w 2021 r. musimy zrobić wszystko, co konieczne, aby zmniejszyć skutki pożarów – powiedział komisarz. W tym sezonie zakłada się ponadprzeciętne ryzyko pożarów lasów, ponieważ według ekspertów temperatury w rejonie Morza Śródziemnego od czerwca do września będą powyżej średniej. Ponadto może padać mniej deszczu, zwłaszcza w Europie Środkowej i wielu obszarach regionu śródziemnomorskiego. Może to zwiększyć ryzyko pożarów zarówno na obszarach podatnych na pożary, jak i w regionach Europy, które nie były dotychczas zagrożone.

Nowe wytyczne Komisji Europejskiej przedstawiają środki zapobiegawcze oparte na dobrym zarządzaniu, właściwym planowaniu, efektywnej gospodarce leśnej i źródłach finansowania UE.

Według komisarza ds. środowiska, mórz i rybołówstwa pożary stanowią coraz większe zagrożenie dla lasów, które są domem dla 80 proc. wszystkich znanych roślin i zwierząt na ziemi.