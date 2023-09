Prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się w środę z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem, przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i bułgarską wicepremier Marią Gabriel. Spotkanie odbyło się przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a tematem było oczywiście zboże i wzmocnienie jego transportu.

Wołodimyr Zełenski napisał na platformie X, że w środę 20 września prowadził negocjacje z Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem oraz Wicepremierem, Ministrem Spraw Zagranicznych Bułgarii Marią Gabriel w sprawie zachowania zasady jednolitego rynku i dostępu ukraińskich produktów rolnych do rynku UE.

Ukraina jest przyszłym członkiem UE i musimy współpracować nad trwałą liberalizacją handlu i zapobieganiem wszelkim jednostronnym ograniczeniom napisał prezydent Ukrainy.

Ukraina razem z Rumunią i Bułgarią szuka sposobów na zwiększenie tranzytu korytarzami solidarnościowymi, które jednocześnie pozwolą zmniejszyć obciążenie rumuńskiego i bułgarskiego rynku krajowego. Ursula von der Leyen napisała, że Rumunia i Bułgaria odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu przepływu ukraińskiego eksportu.

Prezydent Zełenski podkreślił, że Ukraina i UE bardzo doceniają wysiłki Bułgarii oraz Rumunii za umacnianie jedności Unii Europejskiej i przestrzeganie zasad jednolitego rynku i wolnego handlu.

Kraje, które jeszcze niedawno stanowiły tzw. przyfrontową piątkę i mówiły wspólnym głosem ws. importu zboża z Ukrainy, dziś toczą negocjacje oddzielnie. Co zatem z Polską? Według nieoficjalnych informacji polskie i ukraińskie władze będą czynić starania, by w nieodległym czasie doszło do spotkania. Robert Telus podkreślił, że Warszawa jest otwarta na znalezienie rozwiązania, które "chroniłoby polski rynek, polskich rolników i pomagało Ukrainie". Jako takie rozwiązanie minister wymienił tranzyt zboża, a także fakt, by lista ukraińskich produktów mogła być elastyczna i modyfikowana, umożliwiając np. import niektórych produktów tam, gdzie jest na nie zapotrzebowanie.