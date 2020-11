Konsultacje unijne - Nowa strategia glebowa

Zdrowa gleba dla zdrowego życia, czyli nowa strategia glebowa – tak zakłada inicjatywa wpisująca się w unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r. Do 10 grudnia można zgłaszać uwagi i sugestie do inicjatywy.

Zdrowe gleby są kluczowe w celach osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu. Wpisują się w neutralność klimatyczną, przywrócenie różnorodności biologicznej, brak zanieczyszczenia, zdrowe i zrównoważone systemy żywnościowe i środowisko.

W unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r. ogłoszono aktualizację bieżącej strategii tematycznej UE dotyczącej degradacji gleby i ochrony zasobów ziemi. („neutralność degradacji gleby”).

Cele inicjatywy:

chronić żyzność gleby;

zmniejszyć erozję, zagęszczanie;

zwiększyć materię organiczną;

zidentyfikować zanieczyszczone tereny;

rekultywować zdegradowane gleby;

zdefiniować „dobry stan ekologiczny” gleb.

Zdrowe gleby są niezbędne, aby osiągnąć cele w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Komisja Europejska zachęca do dzielenia się uwagami z związanymi z inicjatywą. Na opinie, uwagi i sugestie KE czeka do 10 grudnia 2020 r.