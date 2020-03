List komisarza Janusza Wojciechowskiego do europejskich ministrów rolnictwa

W związku z wybuchem epidemii COVID-19 oraz bezprecedensowego kryzysu, z jakim zmaga się Europa, Komisarz ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski, wystosował list do wszystkich ministrów rolnictwa krajów członkowskich.

Drodzy Ministrowie,

piszę do Was w związku z obecną pandemią i jej wpływem na nasze codzienne życie. Oczywiście naszym nadrzędnym priorytetem jest zdrowie ludzi i zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję wszystkie środki obecnie stosowane we wszystkich państwach członkowskich i nasze skoordynowane wysiłki na szczeblu Unii Europejskiej mające na celu spowolnienie dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

Oczywistym jest, że pandemia spowoduje poważne skutki gospodarcze. Prezydent von der Leyen ogłosiła w zeszły piątek, że przeznaczy znaczące środki finansowe na walkę z kryzysem. Zamknięcie granic i blokada wielu państwach członkowskich spowoduje ekstremalne trudności w wielu sektorach, w tym sektorze rolno-spożywczym.

Będziemy musieli nadal współpracować i koordynować nasze działania, aby wesprzeć wysiłki europejskich rolników, przemysłu rolno-spożywczego, sprzedawców detalicznych i zabezpieczyć łańcuch dostaw żywności. Elastyczność i szybkość reakcji będą nas prowadzić w nadchodzących tygodniach.

Komisja przygotowuje teraz kroki, które pozwolą państwom członkowskim przedłużyć o miesiąc termin składania przez rolników wniosków o dopłaty. Poprosiłem moich współpracowników, aby byli gotowi udzielić wsparcia na wypadek, gdyby potrzebna była jakakolwiek inna elastyczność w zakresie wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej.

Następne posiedzenie Rady, zorganizowane przez prezydencję, da nam możliwość wzajemnej aktualizacji bieżących potrzeb w każdym państwie członkowskim. Konieczne są zdecydowane i skuteczne działania, aby zareagować na kryzys i złagodzić wpływ na naszych rolników i cały łańcuch żywnościowy.

Możecie liczyć na moje wsparcie.

Z poważaniem

Janusz Wojciechowski

Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich