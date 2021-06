Mleko popłynęło prosto do ścieku

25 000 litrów mleka spłynęło do kanału ściekowego wskutek awarii w niemieckiej mleczarni.

Zdarzenie miało miejsce w Eggenfelden w dystrykcie Rottal-Inn, w Bawarii. Służby ratownicze zaalarmowano na wieść, że do kanalizacji miejskiej przedostało się około 25 000 litrów mleka. Mleko popłynęło do oczyszczalni ścieków i groziło zanieczyszczeniem pobliskiej rzeki Rott - podaje niemiecki portal agrarheute.

Jak się okazało, zagrożenie spowodowała awaria w zakładzie mleczarskim w Eggenfelden. Pracownicy zakładu wspólnie ze strażakami podjęli działania, by nie dopuścić do skażenia środowiska. miejscowej straży pożarnej. Mleko udało się w porę wypompować i do rzeki nie spłynęły takie ilości cieczy, które mogłyby spowodować niekorzystne zmiany w ekosystemie.

Policja w Eggenfelden wszczeła śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności zdarzenia. Nie wiadomo, czy do awarii doszło wskutek zaniedbania człowieka, czy usterki technicznej.