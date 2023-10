Nowy komisarz UE ds klimatu – Wopke Hoekstra - niepokoi zarówno zwolenników, jak i przeciwników dotychczasowej polityki klimatycznej UE. Najpierw naraził się konserwatystom, a teraz aktywistom. Czy jego misją będzie złagodzenie, czy też zaostrzenie kursu w ochronie klimatu?

Nowego komisarza ds. klimatu UE mamy w Komisji Europejskiej oficjalnie od kilku dni.

Holender Wopke Hoekstra zastąpił na tym stanowisku rodaka Fransa Timmermansa, który nie odniósł spektakularnego sukcesu w forsowaniu strategii klimatycznej.

Teraz wszyscy zachodzą w głowę, czy jego następca zmieni - a przynajmniej złagodzi - kurs unijnej polityki klimatycznej.

KE bez Timmermansa

Timmermans sam zrezygnował ze stanowiska, by - jak zapewnił - wrócić do polityki holenderskiej. Dla nikogo nie jest jednak tajemnicą, że odszedł w atmosferze skandalu, oskarżany o polityczne naciski a nawet szantaż, wobec europosłów niechętnych forsowanym przez niego pakietom ustaw klimatycznych, a jego "misję" w KE trudno nazwać sukcesem. Komisja Europejska w ogniu krytyki państw członkowskich musiała zweryfikować strategię w tej kwestii, a pytania o skutki gospodarcze ochrony klimatu, bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe w nowych realiach geopolitycznych pozostają wciąż bez odpowiedzi.

Wopke Hoekstra zastąpił Timmermansa w dość krytycznym momencie. Z jednej strony kraje członkowskie coraz głośniej krytykują Zielony Ład i pakiet Fit for 55, domagając się weryfikacji zbyt ambitnych celów, z drugiej aktywiści żądają konkretów, które uwiarygodnią obietnice polityków. W dodatku zmiana komisarza ds. klimatu nastąpiła tuż przed kolejnym szczytem klimatycznym COP28 w Dubaju, który rusza w końcu listopada.

Trudna kandydatura

Sama nominacja Hoekstra budziła kontrowersje. Posiada on spore doświadczenie, które zdobywał jako minister spraw zagranicznych i minister finansów w Holandii. Wcześniej pracował jednak również dla międzynarodowego giganta paliwowego – koncernu Shell, w którym zabiegał m.in. o zezwolenia na eksploatację nowych złóż gazu. Dla "zielonych" europosłów przeszłość taka dyskwalifikowała kandydata, postrzegali go jako "czarną owcę na zielonej łące". Przeciwnicy Fit for 55 z kolei również tej kandydatury zbytnio nie wspierali, bo Hoekstra określali mianem "bezobjawowego konserwatysty", który nie miał w zwyczaju zbyt dobitnie wyrażać poglądów i zajmować stanowisko.

W efekcie Wopke Hoekstra nie zyskał poparcia większości posłów po pierwszym przesłuchaniu. Udało mu się to dopiero za drugim razem, gdy pisemnie obiecał Parlamentowi Europejskiemu, że nie zboczy z drogi już wyznaczonej w polityce klimatycznej i będzie nalegał na ambitne stanowisko UE na szczycie klimatycznym COP28.

Ambitne cele

Z jego pisemnej deklaracji dowiedzieć się możemy ni mniej ni więcej, że w Brukseli trwają już prace nad oceną skutków dla celu klimatycznego na 2040 r. i analizowane są w nich rozmaite scenariusze wypadków od 2030 do 2050, mając na względzie minimalny cel redukcji emisji netto o co najmniej 90% do 2040 roku. Przy tym celu ma obstawać w Dubaju nowy komisarz ds. klimatu w imieniu UE.

Jego zobowiązanie obejmowało również, że w imieniu KE będzie opowiadał się za wyeliminowaniem terminu "nieosłabionych paliw kopalnych" w negocjacjach z 27 państwami członkowskimi UE i takie będzie stanowisko Wspólnoty na szczyt COP28. Paliwa "nieosłabione" to takie, w których nie wykorzystuje się technologii ograniczających emisję do atmosfery.

"Nieosłabione" paliwa

Przed rozmowami z ministrami UE, na których uzgadniane jest wspólne stanowisko, Hoekstra nie powtórzył jednak tej obietnicy, co od razu wychwycili aktywiści klimatyczni, którzy naciskają na całkowitą rezygnację z paliw kopalnych, skoro nie ma dostępnej technologii umożliwiającej powszechne wychwytywanie i magazynowanie spalin.

Na dwoje babka wróżyła...

Hoekstra naraził się więc konserwatystom, stawiając cele klimatyczne jeszcze ambitniejsze, niż te o które toczył boje jego poprzednik. Z drugiej strony "Zieloni" tracą do niego zaufanie, podejrzewając że nie zmienił zbytnio poglądów, od czasów gdy rozstał się z Shellem.

Obserwatorzy europejskiej polityki również są "w kropce". Czy nowy komisarz ma za zadanie znowelizować unijną strategie klimatyczną, czy reprezentuje jedynie polityczny pragmatyzm?