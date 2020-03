Nawozy już wkrótce będą o wiele droższe?

Przemysł nawozowy w Polsce już wkrótce może utracić specjalne rekompensaty, które wynikają z unijnych przepisów. Może to skutkować ograniczeniem oferty nawozów na rynku w okresach dużego zapotrzebowania lub trzeba będzie zapłacić za nie wyższą cenę - sygnalizuje Stanisław Kacperczyk, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Ma to związek z ogłoszonymi przez UE konsultacjami w ramach przeglądu wytycznych w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) po 2021 r.

W opracowywanym projekcie, zaproponowano - wg obowiązującego sytemu NACE - nową listę sektorów kwalifikujących się do rekompensaty kosztów pośrednich w 4 fazie EU ETS. Niestety brak na niej kluczowych dla nas produktów zamieszczonych w kodzie NACE 20.15 Produkcja nawozów i związków azotowych - poinformował Stanisław Kacperczyk.

Związek zwrócił się do Komisji Europejskiej z pismem w tej sprawie, w którym wnioskuje o utrzymanie rekompensat kosztów pośrednich dla przemysłu nawozowego.

- Potrzeba utrzymania produkcji nawozowej zawartej w kodzie NACE 20.15 wynika z tego, iż Polska jest znaczącym producentem żywności i tym samym stanowi wkład w samowystarczalność żywnościową w Unii Europejskiej. Polska będąc eksporterem żywności poprawia bilans w handlu zagranicznym UE. Produkujemy rocznie ok 30 mln ton zbóż. W strukturze upraw od lat Polska ma wyższe od średniej europejskiej udziały zbóż konsumpcyjnych, czyli dobrej jakości, przy produkcji których nie stosujemy środków ochrony roślin wycofanych w UE. Bezpieczeństwo żywnościowe UE zależy również pośrednio od ciągłości dostaw środków do produkcji rolnej, w tym także nawozów, a to zapewnia dywersyfikacja zakupów przez rolników. Energia jest często drugim, po gazie wektorem kosztów produkcji nawozów i producenci UE tracą kosztową przewagę konkurencyjną, ponieważ koszty energii – już i tak jedne z najwyższych na świecie – stale rosną, w znacznej mierze za sprawą mechanizmu ETS - uważa Prezes Kacperczyk. - Dlatego wnosimy o częściowe wyrównanie tej niekorzystnej sytuacji wobec konkurentów spoza UE, w postaci rekompensat kosztów pośrednich dla przemysłu nawozowego - dodał.

W ocenie Prezesa PZPRZ, konkurencja pomiędzy rolnikami z UE i spoza niej coraz bardziej się zaostrza, co widać po statystykach bilansu w handlu zagranicznym, gdzie UE traci swoją pozycję eksportera. Dzieje się tak - uważa Kacperczyk - ponieważ producenci rolni UE ponoszą koszty licznych regulacji, w tym polityki klimatycznej poprzez wzrost kosztów surowców produkcji rolnej, w tym nawozów.

- Stosowanie nawozów zapewnia dostępność składników odżywczych i daje wyższą efektywność produkcji, a ich ceny wpływają na rentowność produkcji. Polscy producenci nawozów podobnie jak inni w UE dają gwarancję dobrej jakości nawozów, bezpieczeństwa w aplikacji (REACH) i niskich kosztów logistycznych. Dodatkowo posiadanie krajowej produkcji nawozów gwarantuje bezpieczeństwo i dostępność środków do produkcji rolnej przez cały rok, w przeciwnym wypadku może zabraknąć nawozów w okresach dużego zapotrzebowania lub trzeba będzie zapłacić za nie wyższą cenę - podkreśla w piśmie do KE prezes PZPRZ.