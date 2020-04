Niderlandy: Dodatkowe wsparcie na kwiaty i ziemniaki na frytki

NIderlandzkie ministerstwo rolnictwa przygotowuje dodatkowy pakiet ratunkowy dla producentów roślin ozdobnych i ogrodniczych, a także niektórych plantatorów ziemniaków. Pakiet 650 mln euro uzupełnia poprzedni pakiet kryzysowy dla holenderskiego rolnictwa.

Minister rolnictwa napisała do parlamentu, mówiąc, że środek ten wspiera niektóre sektory rolnictwa, które nie byłyby uwzględnione w pakiecie pomocy dla sektora instytucji rządowych i samorządowych.

W odniesieniu do kwiaciarstwa minister ogłosiła rozporządzenie w sprawie szkód przy sprzedaży w wysokości 600 milionów euro; odpowiada to 70 procentom spadku sprzedaży spowodowanych kryzysem pandemii w okresie szczególnie wysokich obrotów od marca do maja.

Rekompensata dla producentów ziemniaków zna frytki wynosi 50 milionów euro. Dotyczy ona ziemniaków, których nie można już przetworzyć na frytki w tym sezonie i stanowi 40 procent ich średniej wartości rynkowej w okresie od września 2019 r. do lutego 2020 r.

Pakiet nadzwyczajny uzupełnia pakiet rolny rządu holenderskiego, który został przedstawiony 17 marca. Obejmuje on rozbudowę funduszy gwarancyjnych dla rolnictwa i ogrodnictwa, pomostowe kredyty na spowodowane pandemią wąskie gardła związane z płynnością finansową, a także dopłaty do wynagrodzeń i korzystniejszych warunków pożyczek.

Holenderskie stowarzyszenie rolników LTO szacuje szkody gospodarcze w sektorze rolnym wynikające z kryzysu pandemii koronawirusa w ciągu najbliższych sześciu miesięcy na około 5 miliardów euro.