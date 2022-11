Większość niemieckich lobbystów z organizacji ekologicznych i czołowych „obrońców zwierząt” zostało zatrudnionych przez federalne ministerstwo rolnictwa w Niemczech. Rolnicy oburzeni.

Rolnicze media w Niemczech grzmią z oburzenia. Wyszło bowiem na jaw, że minister rolnictwa Cem Ozdemir polecił zatrudnić w resorcie większość czołowych lobbystów z organizacji ekologicznych i walczących o prawa zwierząt – donosi Agrarheute.

Informacje te ujrzały światło dzienne, gdy grupa posłów z frakcji konserwatywnych i centroprawicowych (CDU/CSU) zażądała danych w celu stwierdzenia, na ile lobbujący w parlamencie interesariusze z branży ochrony środowiska, klimatu, rolnictwa i energii mają wpływ na prowadzoną politykę i pracę ministerstw federalnych.

Etaty dla sprzymierzeńców

Okazało się wówczas, że intratne posady w resorcie rolnictwa dostało 8 zagorzałych aktywistów - byłych etatowych pracowników organizacji pozarządowych, które za cel stawiają ochronę środowiska i zwierząt.

Ministerstwo kierowane przez Cema Özdemira z partii Zieloni od grudnia 2021r. do połowy września 2022 r. przyjęło do pracy działaczy takich organizacji jak: BUND, Bioland, Deutscher Naturschutzring, BÖLW, Deutsche Umwelthilfe (DUH), Arbeitsgemeinschaft Bauerliche, Landwirtschaft (AbL), oraz Welthungerhilfe. To organizacje, które nie pałają sympatią do konwencjonalnego rolnictwa - szczególnie hodowli zwierząt - i wiele razy zachodziły niemieckim farmerom za skórę.

Okazało się także, że 5 etatowych aktywistów z organizacji ekologicznych zatrudnił również resort środowiska, którym kieruje partyjna koleżanka Özdemira - Steffi Lemke. Chodzi o pracowników organizacji Greenpeace, BUND, Agora Energiewende i BildungsCent eV. Z rządowego raportu wynika, że w sumie wskazane w interpelacji ministerstwa federalne zatrudniły 19 byłych pracowników organizacji pozarządowych broniących praw zwierząt, środowiska i klimatu.

Pieniądze dla ekologów

Opozycyjni parlamentarzyści zapytali również o wysokość rządowych dotacji, jakie organizacje ekologiczne i pro zwierzęce otrzymały, od czasu gdy władze przejęła obecna koalicja. Okazało się, że organizacje takie dostały już co najmniej 40 mln euro dofinansowania. Federalne resorty sponsorują także niektóre kampanie takich organizacji, np. promujące dietę roślinną dla ludzi. Kwoty wsparcia dla wspomnianych organizacji w ciągu ostatnich miesięcy znacząco wzrosły.

Rząd - stworzony przez koalicję Zielonych z liberałami i lewicą – zaprzecza w odpowiedzi politykom opozycji, aby lobbyści mieli „nieproporcjonalny wpływ” na resorty i polityczne decyzje dotyczące rolnictwa, energii, czy ochrony klimatu i środowiska. Ale ujawnione liczby w oczywisty sposób temu przeczą – zauważa Agrarheute. Dla nikogo nie już też tajemnicą, że Zieloni w rządzie odwdzięczają się etatami swoim sprzymierzeńcom, którzy zapewnili im szeroki elektorat w wyborach.