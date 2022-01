Niemcy: ochrona stad przed wilkami

W Niemczech rośnie liczba wilczych watah. Podczas gdy ekolodzy uważają to za sukces, właściciele zwierząt są zaniepokojeni.

W prawie wszystkich krajach związkowych, w których występuje populacja wilka, istnieją dotacje państwowe na ochronę stad zwierząt gospodarskich i dzikiej zwierzyny łownej.

Liczba wilków w Niemczech wzrosła - nawet o 20 procent w samym tylko minionym roku. Kraje związkowe wyznaczają różne priorytety w promowaniu ochrony stad. Większość z nich polega na środkach zapobiegawczych, takich jak ogrodzenia elektryczne i psy stróżujące. O dofinansowanie mogą ubiegać się nie tylko ci, którzy hodują zwierzęta w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, ale także mali właściciele i hobbyści.

Z reguły na ochronę stada wykorzystywane są środki państwowe. Finansowanie środków ochrony stad w Niemczech stanowi wielokrotność tego, co przeznacza się na samo odszkodowanie za szkody. Na przykład kraje związkowe wydały 9 501 690 euro na środki mające na celu ochrony stad w 2020 r., co stanowi wielokrotność wypłat rekompensat za szkody, które wynoszą 800 294 euro. Ma to na celu zwiększenie akceptacji dla powracających wilków i ułatwienie poszkodowanym współistnienia z nimi na obszarach wiejskich.

W większości krajów związkowych otrzymuje się dotację już wtedy, gdy złożony zostanie wniosek, czyli przed zakupem środków ochrony stada.