Niemcy: Protesty rolnicze w Berlinie i czuwanie Hanowerze

Rolnicy demonstrują w Berlinie i czuwają w Hanowerze. Chcą przedstawić listę swoich postulatów.

We wtorek ciągniki powinny ponownie przejechać przez Berlin. Celem jest Federalne Ministerstwo Rolnictwa. Rolnicy w Hanowerze czuwają od weekendu i zamierzają to robić do 5 lutego.

#b2601 Berlin ist eine Ansammlung von Dörfern - und heute stehen die Trecker vor dem Landwirtschaftsministerium pic.twitter.com/7kvV52KRuA — volksbote.info (@Volksbote_Info) January 26, 2021

W Berlinie organizacja Land schafft Verbindung (LsV - Ziemia tworzy połączenie) wzywa do uczestnictwa w zlocie rolników. Odbywa się on przy berlińskim biurze Federalnego Ministerstwa Rolnictwa.

Rolnicy chcą przekazać do ministerstwa dokument zawierający szereg postulatów. Zamierzają też ustawić stanowisko informacyjne dla ludności na Alexanderplatz.

Główne postulaty organizatorów protestu to:

1. Utworzenie niezależnej komisji, która ma ustalać pełne koszty całej wyprodukowanej w Niemczech żywności i regularnie je dostosowywać.

2. Wprowadzenie wskaźnika kosztów wytwarzania i zarządzania kryzysowego na rynku, które zapewniają długoterminowe, ekonomicznie adekwatne ceny.

3. Zakaz importu żywności, która nie została wyprodukowana zgodnie z niemieckimi normami i przepisami dotyczącymi wysokości płac w produkcji.

4. Zaopatrzenie ludności, w co najmniej 80 proc. pochodzących z Niemiec - mięsa, mleka i zbóż.

5. Wprowadzenie etykiety pochodzenia dla wszystkich produktów spożywczych i dla wszystkich składników produktu od 1 procenta zawartości.

6. Natychmiastowe zawieszenie wszystkich rozporządzeń i ustaw uchwalonych w 2020 r. dotyczących upraw, produkcji pasz i hodowli zwierząt, w tym rozporządzenia nawozowego, dopóki zwiększone wymagania nie zostaną zrównoważone dostosowaniem cen otrzymywanych przez producentów.