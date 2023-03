Policja ścigała pirata drogowego, który ominął blokady. Rolnik zajechał mu drogę ciągnikiem.

Zdarzenie miało miejsce w pobliżu Elsendorf, w dystrykcie Kelheim w Bawarii (Niemcy). Rolnik zajechał drogę piratowi drogowemu i omal nie został rozjechany.

Według relacji w Passauer Neue Presse (PNP), policjanci chcieli zatrzymać samochód z dwoma mężczyznami na autostradzie federalnej nr 301, ale kierowca nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Zjechał z trasy regionalnej i kluczył po bocznych drogach.

W pobliżu Ratzenhofen na polnej drodze kierowcy opla zajechał drogę rolnik, który właśnie wracał ciągnikiem z pola. Pirat drogowy o mało go nie rozjechał, rolnik musiał uskoczyć do rowu, by przeżyć.

Nastolatek za kierownicą

Ścigany kierowca zdołał wrócić na trasę regionalną nr 301, ale w wyniku dalszego pościgu wypadł z drogi i zjechał do rowu. Kierowcą opla okazał się 17-latek, który podróżował z 19-letnim pasażerem. 17-latek miał już zakaz kierowania pojazdami.

Według policji, uciekał autem z tablicami rejestracyjnymi skradzionymi z innego pojazdu. Kierowca nie posiadał prawa jazdy. Policja szuka teraz kierowcy ciągnika i świadków pościgu, by rozszerzyć listę zarzutów wobec młodego pirata drogowego.