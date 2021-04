Niemcy: Wywróciła się beczka za ciągnikiem, gnojowica zalała piwnicę

Do nietypowego wypadku drogowego doszło w Nadrenii Północnej-Westfalii. Ciągnięta przez traktor beczka wywróciła się, a gnojowica zalała piwnicę pobliskiego domu.

Do zdarzenia doszło przed kilkoma dniami w Horstmar w powiecie Steinfurt, w Nadrenii Północnej-Westfalii. Jak podaje rolniczy portal agrarheute.de, na zakręcie drogi 23-letni rolnik stracił kontrolę nad swoim ciągnikiem, do którego doczepiona była specjalistyczna beczka asenizacyjna z aplikatorami gnojowicy. W efekcie traktor uderzył w wiatę, po czym pojazdy przewróciły się. Ze zbiornika cysterny wyciekło ponad 18 ton gnojowicy.

Traktorzysta wskutek zdarzenia odniósł obrażenia i trafił do szpitala. Pod wiatą stały trzy samochody, które zostały zmiażdżone przez ciągnik z beczką. Szkody ponieśli również właściciele stojącego przy drodze domu wielorodzinnego. Większość gnojowicy spłynęła bowiem do piwnicy budynku.

Według relacji wezwanych na miejsce strażaków, śmierdząca ciecz wypełniła pomieszczenie piwnicy na głębokość 40 cm. Strażacy wypompowywali gnojowicę z piwnicy, a służby ochrony środowiska pobrały próbki gleby, by stwierdzić, czy nie doszło do skażenia. Droga na czas kilkunastogodzinnych działań służb była zamknięta dla ruchu. Jak podały niemieckie media, na szczęście nie doszło do skażenia wód gruntowych.