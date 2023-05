Do kradzieży na dużą skalę doszło na pewnej farmie w Dolnej Saksonii. I to już kolejny raz...

Tony środków ochrony roślin oraz nawozów wyparowała przed kilkoma dniami w przedsiębiorstwa rolnego w Bilshausen, w dystrykcie Göttingen na południu Dolnej Saksonii. Policja jeszcze nie wpadła na trop sprawców, choć to już kolejna kradzież w tym rejonie - informuje Agrarheute.

Złodzieje wykorzystali dwa weekendowe dni wolne od pracy. Włamali się do magazynu, z którego zabrali wszystkie pojemniki ze środkami ochrony roślin oraz nawozy. Właściciele jeszcze szacują straty, jakie ponieśli wskutek kradzieży. Jak przyznała sama komenda policji w Geyndze, była to to dobrze zaplanowana operacja i kradzież na dużą skalę. Sprawców musiało być kilku i według dotychczasowych ustaleń użyli oni kilku pojazdów.

Kolejny raz

Policja zaapelowała do mieszkańców o wszelkie informacje, które mogą pomóc w ujęciu złodziei. Jak przypominają rolnicze media, w marcu doszło do podobnej kradzieży w innym gospodarstwie pod Getyngą - w miejscowości Dransfeld. Rabusie ukradli około 2000 kilogramów środków ochrony roślin. Nie wiadomo, czy za kradzieżą stoją ci sami sprawcy. Trwa śledztwo w tej sprawie.