Niemiecka minister rolnictwa chce rozszerzenia pomocy dla rolników

Niemiecka federalna minister rolnictwa Julia Klöckner podczas wideokonferencji Rady Rolnictwa UE przedstawiła listę żądań.

W szczególności chce podnieść pułapy czasowej pomocy dla rolników z powodu pandemii koronawirusa. W swojej propozycji z 12 marca KE ograniczyła tymczasową pomoc do 62 500 euro na gospodarstwo. Klöckner chciałby podwoić górną granicę dotacji i ulg podatkowych dla rolników do 125 000 euro. W przypadku gospodarki komercyjnej minister chciałby podnieść górną granicę z 500 000 EUR do 1 mln EUR

Jej zdaniem pomoc w ramach rozporządzenia de minimis powinna być niewielka, ale bez większych formalności. W ramach rozszerzonych ram pomocy Klöckner koncentruje się przede wszystkim na rolnikach ze specjalnymi uprawami, którzy mogą napotkać trudności z powodu braku pracowników sezonowych.

Aby zabezpieczyć łańcuch dostaw żywności, minister naciska na ułatwienie odprawy granicznej. Jeśli kierowca nie posiada niezbędnych oryginalnych certyfikatów, posterunki graniczne powinny ograniczyć się do kontroli zeskanowanych dokumentów. Tymczasowo należy również zrezygnować z podpisów na świadectwach fitosanitarnych dla towarów z państw trzecich, na przykład, jeśli inspektorzy przebywają w kwarantannie w domu.

Wreszcie Klöckner zasugerowała ograniczenie lub zawieszenie kontroli gospodarstw rolnych.