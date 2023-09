Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen 13 września wygłosi orędzie o stanie Unii Europejskiej, w którym przedstawi priorytety i inicjatywy przewodnie na nadchodzący rok, a także podsumowuje osiągnięcia UE z ostatnich lat.

Za kilka dni, zgodnie z tradycją, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen wygłosi ostatnie orędzie o stanie Unii w swojej kadencji.

Wrześniowe orędzie stanie Unii Europejskiej będzie ostatnim wygłoszonym podczas obecnej kadencji Komisji, przed wyborami europejskimi w 2024 r.

Lambert, przewodniczącej Copa, i Ramona Armengola, przewodniczącego Cogeca w swoim liście zaapelowali, by europejskie rolnictwo i leśnictwo nie zostały pominięte w wystąpieniu przewodniczącej.

Autorzy listu zaznaczyli, że branża rolna i leśna z niecierpliwością czeka na wystąpienie von der Leyen, mając nadzieję, że społeczność rolnicza otrzyma silny przekaz w przeciwieństwie do poprzednich wystąpień, w których kwestie rolnictwa były pomijane.

Powtarzający się brak jakiejkolwiek wzmianki o rolnikach, leśnikach i spółdzielniach rolniczych często rozczarowywał naszą społeczność i przyczyniał się do zwiększenia dystansu między Brukselą a obszarami wiejskimi - napisali Armengola i Lambert.

Copa-Cogeca z zadowoleniem odnotowała jednak, że KE chce pogłębić namysł nad Zielonym Ładem, nadając priorytet dialogowi i konsultacjom z sektorami rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, co wynika z planu działania, który został przekazany nowemu wiceprzewodniczącemu wykonawczemu odpowiedzialnemu za Zielony Ład Marošowi Šefčovičowi (zastąpił na tym stanowisku Fransa Timmermansa). Jednak, jak podkreślają przewodniczący, najtrudniejsza część Zielonego Ładu dopiero nadejdzie, ponieważ w nadchodzących miesiącach przejdziemy od dyskusji regulacyjnych do wdrożeń w terenie. Europejscy decydenci będą musieli przejść od słów do czynów.