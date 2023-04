Parlament Europejski przyjął dyrektywy i rozporządzenia z pakietu "Fit for 55"

Według wiceministra sprawiedliwości RP Sebastiana Kalety koszty pakietu Fit for 55 dla Polski do 2030 roku wyniosą 189 mld euro.fot. Shutterstock

Parlament Europejski przyjął we wtorek dyrektywy i rozporządzenia z pakietu "Fit for 55", które mają prowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Sektory już objęte systemem mają do 2030 roku obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych o 62 proc. w porównaniu z rokiem 2005. Reforma zakłada też stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2026-2034. Ponadto, powstanie odrębny system ETS II dla paliw, które wykorzystuje się w transporcie drogowym i do ogrzewania budynków. W ramach systemu Unia wprowadzi opłaty od emisji gazów cieplarnianych z tych sektorów w 2027 roku. Unia Europejska będzie dążyć do redukcji energii w 2030 roku o co najmniej 9 proc. Dodatkowo 40 proc. energii elektrycznej ma być pozyskiwane z odnawialnych źródeł energii. Czytaj więcej Czy prezes KRIR zgadza się z polityką prowadzoną przez ministra Telusa? Co obejmuje pakiet "Fit for 55" Nowe przepisy przewidują m.in. objęcie nimi emisji z transportu morskiego, szybsze redukowanie uprawnień do emisji i stopniowe wygaszanie bezpłatnych uprawnień dla niektórych sektorów, wprowadzenie poprzez system mechanizmu kompensacji i redukcji CO 2 dla lotnictwa międzynarodowego a także wzrost finansowania funduszu modernizacyjnego i funduszu innowacyjnego oraz zmianę rezerwy stabilności rynkowej. W przepisach Fit for 55 mowa również o tym, że od 2030 r. wszystkie nowe budynki będą bezemisyjne, natomiast do 2050 r. istniejące budynki zostaną przekształcone w budynki bezemisyjne. Ponadto Parlament poparł też utworzenie w 2026 r. Unijnego Społecznego Funduszu Klimatycznego, który ma służyć "zapewnieniu sprawiedliwej i nastawionej na włączenie społeczne transformacji klimatycznej". Będą mogły z niego skorzystać gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji, mikroprzedsiębiorstwa i użytkownicy transportu, których "szczególnie dotyka ubóstwo energetyczne i transportowe". Za pakietem Fit for 55 głosowali eurodeputowani PO, PSL i Lewicy Za przyjęciem przepisów głosowali przedstawiciele PO, PSL i Lewicy. Przeciwni pakietowi byli europosłowie polskiej prawicy. Minister Janusz Kowalski w swoich wpisach na Twitterze skrytykował opozycję słowami: To jest największe uderzenie w interesy polskich rolników, w polskich sadowników. To, co wyście dzisiaj zrobili, w mojej ocenie to jest zdrada polskich interesów!

