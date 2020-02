Parlament UE zatwierdził umowę handlową i inwestycyjną z Wietnamem

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła decyzję Parlamentu Europejskiego o przyjęciu umowy o handlu i inwestycjach między UE a Wietnamem.

Jest to najbardziej kompleksowa umowa handlowa Unii z krajem rozwijającym się i praktycznie eliminuje wszelkie cła na handel między obiema stronami. Oczekuje się, że umowa wejdzie w życie w 2020 r. po procesie ratyfikacyjnym Wietnamu.

Umowa między UE a Wietnamem ma ogromny potencjał gospodarczy i przynosi korzyści konsumentom, pracownikom, rolnikom i przedsiębiorstwom. Wykracza daleko poza korzyści ekonomiczne. Dzięki naszym rozmowom handlowym Wietnam już poczynił wielkie wysiłki w celu poprawy swoich praw pracowniczych.

Umowa handlowa przewiduje, że Wietnam stopniowo będzie obniży swoje taryfy celne w ciągu dziesięciu lat, aby zaspokoić swoje potrzeby rozwojowe. Jednak wiele ważnych unijnych produktów eksportowych, takich jak farmaceutyki, chemikalia lub maszyny, będzie importowanych bezcłowo od daty wejścia umowy w życie.

Umowa handlowa zawiera również szczegółowe postanowienia dotyczące usuwania barier pozataryfowych w sektorze motoryzacyjnym. Będzie chronić 169 tradycyjnych europejskich produktów spożywczych i napojów znanych, jako oznaczenia geograficzne, takich jak wino Rioja lub ser Roquefort.

Umowa handlowa ma również umożliwić przedsiębiorstwom z UE udział na równi z wietnamskimi przedsiębiorstwami w przetargach ogłaszane przez władze i przedsiębiorstwa państwowe w Wietnamie. Porozumienie zobowiązuje również obie strony do ratyfikowania podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) oraz do poszanowania i skutecznego wdrożenia zasad MOP dotyczących podstawowych praw w pracy. Obie strony zobowiązują się również do wdrożenia porozumienia paryskiego i innych międzynarodowych porozumień dotyczących środowiska oraz do promowania ochrony i zrównoważonego zarządzania dziką przyrodą, różnorodnością biologiczną, leśnictwem i rybołówstwem.

Po przyjęciu przez PE Rada Europejska może teraz zawrzeć umowę handlową. Jak tylko wietnamskie Zgromadzenie Narodowe ratyfikuje umowę, może ona wejść w życie. Najprawdopodobniej nastąpi to początku lata 2020 r. Umowa o ochronie inwestycji z Wietnamem musi jeszcze zostać ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi procedurami wewnętrznymi.

Wietnam jest drugim, co do wielkości partnerem handlowym UE po Singapurze w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo -Wschodniej (ASEAN) z obrotem towarami o wartości 49,3 mld euro rocznie i obrotem usługami o wartości 4,1 mld euro.

Głównymi pozycjami eksportowymi UE do Wietnamu są produkty wysokiej technologii, w tym maszyny i urządzenia elektryczne, samoloty, pojazdy i produkty farmaceutyczne. Główny eksport Wietnamu do UE to produkty elektroniczne, obuwie, tkaniny i odzież, kawa, ryż, owoce morza i meble. Przy całkowitej wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wysokości 6,1 mld euro (2017 r.) UE jest jednym z największych inwestorów zagranicznych w Wietnamie.