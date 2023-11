Ponad 130 ciągników stanęło wczoraj pod gmachem parlamentu Saksonii w Dreźnie (Niemcy). Kilkuset rolników protestowało przeciw nieudolności władz, które wstrzymały wypłatę dopłat bezpośrednich.

Około 10 tysięcy saksońskich rolników nie dostanie w tym roku należnych dopłat bezpośrednich, z powodu niedopracowanych programów komputerowych w resorcie rolnictwa. Wściekli gospodarze protestowali wczoraj w Dreźnie. Domagali się dymisji saksońskiego ministra rolnictwa Wolframa Günthera, oraz rozliczenia i natychmiastowych wypłat unijnych płatności w konwencjonalny sposób - donosi Agrarheute.

Zawiodły systemy informatyczne

Wczorajszy protest to skutek obwieszczenia przez rząd Saksonii, że "z przyczyn technicznych" do końca roku wstrzymuje się z płatnościami bezpośrednimi. Okazało się bowiem, że nie uda się na czas uruchomić systemów teleinformatycznych i księgowych w resorcie, by elektronicznie obsługiwać wnioski rolników. Zwykle gospodarze dostawali dopłaty najdalej w grudniu.

Rolnicy mają czekać na pieniądze do końca lutego. Chodzi łącznie o wypłatę 240 mln euro z tytułu unijnych dopłat obszarowych oraz dodatków za niekorzystne warunki gospodarowania. Opóźnienie wypłat dotyczy około 7 tys. gospodarstw w ramach płatności obszarowej i około 3 tys. gospodarstw, które otrzymują zasiłek wyrównawczy.

Minister odmawia dymisji

Minister rolnictwa Wolfram Günther (Zieloni) wyszedł wczoraj do protestujących rolników. Stanowczo odmówił rezygnacji. Tłumaczył się, że przyczyny obecnej sytuacji to po pierwsze dwuletnie opóźnienie w przyjęciu oraz znacznie większa złożoność nowych regulacji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Narzekał na problemy kadrowe w resorcie, a szczególnie z zatrudnieniem specjalistów z branży IT. Günther zapowiedział też uruchomienie szybkich pożyczek bankowych dla gospodarstw w trudnej sytuacji finansowej, wynikłej z opóźnień w wypłatach.

Problem wielu landów?

Co ciekawe, saksoński minister zdradził, że inne landy mogą mieć podobne problemy z realizacją unijnych płatności. Zastrzegł jednak, że zgodnie z prawem UE, kraje członkowskie mają czas do czerwca na wypłatę dopłat bezpośrednich.