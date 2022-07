Rozgniewani zachowaniem policji farmerzy ruszyli na więzienie, by domagać się uwolnienia aresztowanych kolegów. Policja zatrzymała kilkunastu rolników.

Jak donoszą holenderskie media, zachowanie policji strzelającej do traktorów, rozgniewało farmerów. Nic nie zwiastuje zakończenia protestów, a raczej eskalację trwającego konfliktu. Gniew rolników przybrał na sile...

Okazuje się, że ciągnikiem rolniczym, który we wtorek wieczorem na proteście przy autostradzie A23 w pobliżu Heerenveen ostrzelali policjanci, kierował 16-letni chłopak. Z jego relacji wynika, że razem z kilkoma kolegami chciał on ominąć policyjną blokadę, że wjechać na autostradę. Gdy usłyszał strzały, spanikował i pędził dalej. Sądził jednak, że były to gumowe kule. Dziury po ostrej amunicji w kabinie ciągnika zobaczył dopiero, gdy policjanci wyciągnęli go z traktora - czytamy w relacjach w holenderskim serwisie De Volkskrant, oraz na niemieckim portalu Agrarheute.

Chłopak został zatrzymany przez policję na 24 godziny, razem z dwoma innymi rolnikami. Policjanci mieli im grozić bronią podczas aresztowania, co potwierdzają nakręcone telefonami przez uczestników zajścia filmiki. Nastolatek z gminy Heerenveen, 34-latek z tej samej gminy oraz 46-letni rolnik z gminy Opsterland zostali zatrzymali pod zarzutem... usiłowania zabójstwa!

W efekcie tego incydentu rozsierdzeni farmerzy ruszyli pod więzienie w Leeuwarden, gdzie zawieziono do aresztu zatrzymanych. W tym samym czasie w innych rejonach kraju rozgniewani rolnicy na wieść o wydarzeniach zaczęli podpalać na drogach bele siana i opony. Sytuacja groziła wybuchem społecznym na dużo większą skalą, ale na szczęście prokurator nie widział powodu do aresztowania i w środę zatrzymanych rolników zwolniono. Rodzina 16-latka zapowiedziała złożenie skargi na działania policji.

To jednak nie koniec, bo holenderska policja nie odpuściła. W środę wieczorem w Bleiswijk koło Hagi doszło do kolejnych zatrzymań rolników. Siły policyjne zatrzymały 19 osób, które od trzech dni brały udział w blokadzie centrum dystrybucyjnego dużej sieci handlowej. Rolnik odebrano traktory, które trafiły na policyjny parking.