Trwają wzmożone prace i inwestycje w czarnomorskim porcie w Konstancy, które mają zwiekszyć zdolności przeładunkowe zboża. Ukraina liczy, że udaj jej się zwiększyć eksport przez Rumunię.

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę, Konstanca, największy port handlowy Rumunii, stała się największą alternatywną trasą eksportową Kijowa. Do rumuńskiego portu zboże dociera drogą lądową, koleją lub barkami przez Dunaj - podaje Reuters.

Rumuński rząd zapowiedział, że zamierza podwoić miesięczną zdolność tranzytową ukraińskiego zboża przez swój port w Konstancy do czterech milionów ton w nadchodzących miesiącach. To ogromny skok, zważywszy, że rozpoczęciem pełnoskalowej wojny, ten tranzyt był minimalny.

- W sierpniu przeładowano około 2,7 miliona ton ukraińskiego zboża przez port w Konstancy - powiedział dyrektor Comvex Viorel Panait w wywiadzie dla agencji Reuters.

Terminal zbożowy w Konstancy ma powierzchnię około 60 tys. mkw. Jego lokalizacja zapewnia różne korzyści logistyczne. Jest to najgłębsze miejsce do cumowania na Morzu Czarnym (19 m). Oprócz tego usytuowany jest blisko terminalu barek do transportu rzecznego z krajów położonych nad Dunaju, ma bezpośredni i łatwy dostęp do linii kolejowej oraz leży w niewielkiej odległość od autostrady A2. Pojemność magazynowa wynosi ponad 200 tys. ton (w przeliczeniu na pszenicę).

Comvex rozwija infrastrukturę portową i nie tylko

Comvex Constanta to z kolei rumuński operator portowy specjalizujący się w usługach przeładunkowych. Spółka została założona w 1991 roku i jest największym terminalem specjalizującym się w przeładunku masowych towarów stałych w rejonie Morza Czarnego. Firma w zeszłym roku podwoił swoje możliwości rozładunku barek i jest obecnie w trakcie zwiększania pojemności magazynowej zboża o 25% do 250 000 ton.

Oprócz tego Comvex nawiązał współpracę z operatorem kolejowym Grupą Feroviar Roman (GFR) w zakresie nowego systemu przeładunku pociągów na ukraińsko-rumuńskim przejściu granicznym Vadul Siret-Dornesti.

Prezes firmy powiedział, że system, który zostanie uruchomiony do połowy października, umożliwi Comvex obsługę dodatkowych 120 000 ton zboża miesięcznie. Operator dodaje również, że trwają prace nad drugim zautomatyzowany system kontroli jakości, podwajając swoją zdolność przetwarzania pociągów.

Comvex analizuje również plan rozładunku zboża z pociągów na barki na mołdawskim moście Giurgiulesti.