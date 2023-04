W porównaniu z rokiem 2021, w 2022 r. do UE zaimportowano o ok. 2,7 mln ton pszenicy więcej (fot. JŚ-S).

Nasza redakcja w ostatnich dniach marca uczestniczyła w wyjeździe do Brukseli, skierowanym do europejskich dziennikarzy z branży rolniczej. Podczas spotkania z przedstawicielami DG AGRI omówiono sytuację na rynku nawozów oraz zbóż.

Od maja 2022 r. do lutego 2023 r. korytarzami solidarnościowymi i poprzez Inicjatywę Zbożową Morza Czarnego wyeksportowano łącznie ok. 51 mln ton płodów rolnych z Ukrainy.

W 2022 r. Polska była na 1. miejscu w imporcie rzepaku z Ukrainy, na 2. w imporcie kukurydzy, na 3. w imporcie jęczmienia i pszenicy.

Według przedstawionych przez UE prognoz spadać ma produkcja zbóż w Ukrainie, rosnąć za to produkcja roślin oleistych.

W stosunku do roku bazowego w roku 2022 w UE najbardziej zdrożały nawozy (wzrost cen o ok. 130 proc.), energia (ok. 90 proc.), pasze (ok. 60 proc.).

Wyjazd został zorganizowany przez zrzeszającą europejskich dziennikarzy z branży rolniczej platformę Ag-Press, powołaną przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej (DG AGRI).

Unia Europejska-Ukraina: zmiany na rynku zbóż

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć wystąpień dotyczących gorącego wówczas - pod koniec marca - jak i do tej pory, tematu, jakim jest europejski rynek płodów rolnych. Warto podać dane liczbowe i statystyczne, jakimi operuje DG AGRI.

Podczas spotkania urzędnicy DG AGRI podkreślili, jak istotną rolę na globalnym rynku zbóż odgrywa Ukraina, która jeszcze w 2021 roku odpowiadała za ok. 11 proc. światowego eksportu pszenicy, ok. 13 proc. eksportu kukurydzy, ok. 50 proc. eksportu oleju słonecznikowego.

Jak zaznaczono, korytarze solidarnościowe oraz Inicjatywa Zbożowa Morza Czarnego (Black Sea Grain Initiative - BSGI) miały za zadanie utrzymanie gospodarki Ukrainy i jej połączenia z Unią Europejską i resztą świata wbrew działaniom ze strony Rosji.

Szacuje się, że od maja 2022 r. Ukraina wyeksportowała korytarzami solidarnościowymi ok. 29 mln ton płodów rolnych, z czego najwięcej (4,2 mln ton) w listopadzie 2022 r. Z kolei Inicjatywa Zbożowa Morza Czarnego odpowiada za eksport ok. 22 mln ton płodów rolnych, najwięcej w październiku 2022 r. (3,9 mln ton). Łącznie od maja 2022 r. do lutego 2023 r. korytarzami solidarnościowymi i poprzez BSGI wyeksportowano ok. 51 mln ton płodów rolnych z Ukrainy.

Gdzie trafiło najwięcej zboża z Ukrainy?

W porównaniu z rokiem 2021, w roku 2022 do Unii Europejskiej zaimportowano więcej: o ok. 2,7 mln ton pszenicy, 4,6 mln ton kukurydzy, 0,6 mln ton jęczmienia, 0,5 mln ton rzepaku, 1,8 mln ton słonecznika, 0,3 mln ton oleju słonecznikowego.

Ze względu na suszę i słabe zbiory w Hiszpanii w poprzednim sezonie, to właśnie tam trafiło najwięcej zbóż z Ukrainy: ok. 1 mln ton pszenicy, 3,1 mln t kukurydzy, 0,47 mln t jęczmienia. Należy jednak zaznaczyć, że Hiszpania importowała znaczne ilości ukraińskiego ziarna jeszcze przed wojną.

Największy "skok" w imporcie rok do roku odnotowała właśnie Polska, gdzie r/r import pszenicy i rzepaku wzrósł o ok. 0,5 mln ton, a kukurydzy o zawrotne ponad 1,8 mln ton. Jesteśmy na drugim miejscu zaraz za Hiszpanią pod względem importowanego w 2022 r. ziarna kukurydzy z wynikiem 1,84 mln ton, na trzecim zaś miejscu w imporcie pszenicy (0,5 mln ton) i jęczmienia (41,5 tys. ton) - za Hiszpanią i Rumunią. Dodatkowo Polska była w 2022 r. największym importerem nasion rzepaku z Ukrainy (657,6 tys. ton).

Prognozy na ukraińską produkcję w sezonie 23/24

Według przedstawionych prognoz obszar zbiorów pszenicy i kukurydzy w Ukrainie w sezonie 2023/2024 ma skurczyć się o 20-25 proc. w stosunku do sezonu 2021/2022.

W obecnym sezonie 2022/2023 przewidywany jest spadek produkcji zbóż w porównaniu do sezonu 2021/2022: -7,5 mln ton pszenicy, -15,1 mln ton kukurydzy, -3,4 mln ton jęczmienia. W konsekwencji ma również spaść ilość eksportowanego ziarna. Zapowiadany jest jednak nieznaczny wzrost produkcji soi, rzepaku i słonecznika: odpowiednio o 0,5, 0,8 i 0,5 mln t, a tym samym wzrost eksportu tych nasion.

Prognozowany spadek wolumenu produkcji ziarna pszenicy w sezonie 23/24 w porównaniu do sezonu 21/22 ma wynosić 39 proc., a ziarna kukurydzy 50,1 proc., zaś o ok. 40 proc. ma obniżyć się eksport tych zbóż. Wzrosnąć ma za to produkcja i eksport nasion roślin oleistych.

Słowo o nawozach

Analizowano również zmiany na rynku nawozów. Z przedstawionych na spotkaniu danych wynika, że regularny wzrost ich cen rozpoczął się między styczniem a lutym 2021 r., by apogeum osiągnąć w kwietniu 2022 r. w przypadku nawozów azotowych i fosforowych (średnia cena – odpowiednio ok. 940 €/t i 1100 €/t) i w lipcu 2022 r. w przypadku nawozów potasowych (ok. 860 €/t). Końcówka roku 2022 i początek 2023 upłynęły za to pod znakiem spadków cen – bardziej dynamicznych w przypadku nawozów azotowych i fosforowych, niż potasowych.

Według wskaźnika cen nakładów, gdzie za rok bazowy przyjmuje się 2015, aż do około połowy roku 2021 ceny nakładów na produkcję rolniczą były mniej więcej stałe, z niewielkimi odchyleniami, nie przekraczającymi 15 proc. w górę lub w dół. Później zaś ceny zaczęły regularnie i znacząco wzrastać - najbardziej dynamicznie drożały nawozy. W trzecim kwartale 2022 r. wzrost ich cen w stosunku do roku bazowego wynosił 130 proc. Na drugim miejscu znalazły się koszty energii (wzrost cen o nieco ponad 90 proc.), na trzecim zaś pasze dla zwierząt (wzrost cen o ok. 60 proc.).