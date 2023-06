Zachowanie turystów coraz bardziej irytuje alpejskich hodowców bydła. Przybysze stwarzają zagrożenia i powodują straty w gospodarstwach.

Siadają na krowach, żeby robić sobie zdjęcia, płoszą krowy, a do tego narażają zwierzęta na śmierć, spuszczając wodę z poideł na pastwiskach. Nie szanują naszej własności, naszej pracy, ani zwierząt - skarżą się alpejscy rolnicy.

Głośnym echem w Górnej Bawarii odbiły się ostatnio wpisy pewnego rolnika w mediach społecznościowych - donosi Agrarheute. Młody hodowca sam był świadkiem, jak turyści potraktowali jego poidło dla krów na pastwisku jak darmowy rezerwuar wody. Wyciągnęli korek i spuszczali wodę, by się umyć. Gdy kazał im włożyć korek z powrotem - został wyśmiany i musiał zareagować bardziej stanowczo.

Bydło bez wody, turyści na krowach

Trzeba zaznaczyć, że 28-letni rolnik znalazł się przy poidle nieprzypadkowo. Codziennie obchodzi wszystkie poidła na swoich pastwiskach, by sprawdzić, czy nie brakuje w nich wody. Robi tak od czasu, gdy jakiś czas temu nieznani sprawcy spuścili z koryt na jego pastwisku 600 litrów wody. Panował wówczas upał, a jego 25 sztuk bydła przez cały dzień nie mogło się napić.

Ten sam rolnik był tez świadkiem, jak turyści siadają na jego leżących na pastwisku krowach. Straszą zwierzęta jedynie po to, żeby zrobić sobie fotki, którymi pochwalą się w mediach społecznościowych, a do tego sami narażają się na atak. Hodowca zachodzi w głowę, skąd bierze się taka bezmyślność. Jego relacje wywołały burzliwą dyskusję i falę komentarzy, a niezadowolonych z turystów gospodarzy jest - jak się okazało - cała rzesza.

Rolnicy płacą za wodę dla turystów

Nagminne opróżnianie przez turystów poideł to efekt zdarzenia sprzed roku - przypomina Agrarheute. Turyści odkręcili wówczas zawór, doprowadzający wodę do pojenia krów na pewnym pastwisku w Kornau koło Oberstdorfu. Woda płynęła tam kilka tygodni. Obliczono, że w ziemię poszło 6 milionów litrów wody. Rodzina poszkodowanych rolników miała potem do zapłacenia rachunek na ponad 10 000 euro. Pieniądze musiała spłacać w ratach, a policja nie ustaliła sprawców (pisaliśmy o tym na Farmer.pl).

Hodowcy bydła nie tylko w Niemczech, ale wszystkich podgórskich regionach, wyciągnęli wnioski z tego głośnego incydentu. Rolnicy pochowali zawory do odkręcania wody w zabezpieczonych przed intruzami studzienkach, lub po prostu zdemontowali kurki. Problem w tym, że turyści spuszczają teraz wodę z poideł.

Straty i wypadki

Warto też wspomnieć, że lawinowo na terenach alpejskich rośnie liczba strat w stadach zwierząt, powodowanych przez turystów. Spłoszone krowy co rusz wpadają w przepaść. Rośnie też liczba wypadków wśród turystów, którzy wchodzą na pastwiska, podchodzą do bydła i padają ofiarami ataków zwierząt. Często powodem takich wypadków są tzw. wyzwania, rzucane na popularnym wśród internautów Tik-Toku. Jedno z nich polegało np. na nagrywaniu reakcji przestraszonych zwierząt.