Skrajna prawica we Francji stawia na ekologię

Francuscy nacjonaliści z Marine le Pen na czele obierają „zielony” kurs i chcą chronić środowisko naturalne. Robią to w duchu konserwatywnych idei, broniąc lokalnej produkcji przed globalizmem i „światem bez granic”.

Przywódcy Zgromadzenia Narodowego (dawniej Front Narodowy) ostrzegają przed zmianami klimatycznymi, nawołują do obrony lokalnych produktów i nie chcą, by sprawy związane z ekologią kojarzone były wyłącznie ze środowiskiem lewicowym. Jeszcze kilka lat temu partia nie wykazywała wielkiego zainteresowania ekologią, ale w miarę jak kwestia ta stała się przedmiotem troski wyborców w całej Europie, ugrupowanie Le Pen coraz głośniej mówi o swojej wizji dbania o środowisko naturalne w duchu idei konserwatywnych.

„Ekologia to konserwatyzm”

– Jest dla mnie oczywiste, że ekologia to konserwatyzm. Przepraszam, Greta! – mówiła Marion Maréchal podczas Narodowej Konferencji Konserwatywnej na początku lutego w Rzymie. Przesłanie nacjonalistów było dwojakie: nikt nie ma monopolu na środowisko, a także mogą istnieć inne ikony niż ta, którą chociażby uosabia szwedzka aktywistka Greta Thunberg.

– Ochrona naszych terytoriów, naszej różnorodności biologicznej, naszych krajobrazów powinna być naturalną troską konserwatystów – głosiła wówczas Maréchal. Dodała przy tym, że nie chce wybierać między zwolennikami Thunberg, których nazwała „histerycznymi”, a „sceptykami, którzy zaprzeczają zmianom klimatycznym.

Koniec z globalizmem i wolnym handlem

– Wdrażając patriotyzm ekonomiczny, mający na celu obronę produkcji lokalnej, ekologicznej i odpowiedzialnej społecznie, Zgromadzenie Narodowe dąży do obrony „lokalizmu”, który jest zasadniczo przeciwny globalizacji i wolnemu handlowi, za którymi opowiada się Unia Europejska – wyjaśniła z kolei liderka partii Marine Le Pen w komentarzu dla portalu euractiv.

We Francji troska o środowisko nie jest już domeną tzw. bobo (burżuazyjnej bohemy) – jak niegdyś powiedział założyciel Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pen, ojciec Marine. Nowy paradygmat partii w dużej mierze bazuje na połączeniu ekologii z tożsamością, ale niewiele ma wspólnego z lewicowymi partiami francuskimi takimi jak Socjaliści i Zieloni.

Granice w służbie planety

Nacjonaliści nawołują do zakupów produktów lokalnych, poszanowania tradycji. W ich wizji świata, życie bez granic proponowane przez liberalizm prowadzi ludzkość do katastrofy. – Granice są największym sprzymierzeńcem środowiska, to dzięki nim uratujemy planetę – powiedział w kwietniu ubiegłego roku Jordan Bardella, eurodeputowany z ramienia Zgromadzenia Narodowego. Zaproponował on redukcję emisję CO2 poprzez zaprzestanie importu na całym świecie – podaje portal France24.

Podobne słowa wybrzmiały w styczniu tego roku w Paryżu z ust liderki francuskich nacjonalistów, która twierdzi, że Europa nie powinna dłużej promować wolnego handlu. – Takie podejście jest dziś dużo bardziej efektywne ekonomicznie. Jest już jasne, że wszelkie umowy handlowe musimy negocjować tak, by przede wszystkim chronić gospodarczo nasze kraje – przekonywała Le Pen.