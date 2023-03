Francuscy farmerzy testują w winnicach świnie z Nowej Zelandii. Mają wyjadać chwasty oraz spulchniać i nawozić glebę.

Mała rasa świń może uratować francuskich winiarzy. To genialny sposób na ekologizację upraw i obniżenie kosztów produkcji jednocześnie, w obliczu unijnych ograniczeń w stosowaniu pestycydów i nawozów z jednej strony, a z drugiej drastycznymi kosztami paliwa, energii, maszyn i innych środków produkcji.

Chodzi o rodzimą rasę świń z Nowej Zelandii, którą Maorysi nazywają Kunekune, co znaczy "gruba i okrągła". Jak donosi niemiecki portal rolniczy Agrarheute, świnki te są już testowane w kilku winnicach w Szampanii. Wybór akurat tej rasy nie jest przypadkowy. Świnki są niskie i nie sięgają ryjkiem do liści czy gałęzi winorośli i nie zagrażają kiściom winogron. Są za to mało wybredne i wyjadają wszystkie chwasty wokół winorośli i to razem z korzeniami. Nie pogardzą nawet ostem. Przy okazji spulchniają i nawożą ziemię.

Świnie mogą więc skutecznie wyeliminować kosztowne i problematyczne zabiegi agrotechniczne i chemiczne w uprawach winorośli. Kunekune to pierwotna rasa świń, a więc dość długo dorasta i osiąga wagę od 70 do maksymalnie 100 kg. Ich hodowla przy winnicy dostarczać może przy okazji obornika i smacznego mięsa. Branża winiarska we Francji zmaga się również obecnie z problemem nadprodukcji. Tu świnie też mogłyby pewnie zaradzić...