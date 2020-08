Szkody na milion euro. Efekt gradobicia we Włoszech

Zrujnowane szklarnie, uszkodzone uprawy warzyw, owoców oraz gotowej do zbioru kukurydzy, to efekt nawalnych deszczów i gradobicia, które wystąpiły minionej nocy w Lombardii, na północy Włoch. Wstępnie straty szacowane są na milion euro – podaje portal Il giorno.

Szkody są odnotowywane w kilku gminach tego regionu. Grad budzi obecnie największy strach wśród rolników, ponieważ na tym etapie, gdy większość owoców i warzyw jest gotowa do zbioru, żywioł ten powoduje nieodwracalne szkody. Lombardzcy rolnicy w tym roku muszą mierzyć się z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, ale niepokoją one zwłaszcza teraz – w okresie żniw.

Oprócz gradobić, tornad i nawalnych deszczów Włochy nękają bardzo wysokie temperatury, sięgające ponad 40 st. C.

- Mamy do czynienia - podkreśla związek rolników Coldiretti - z oczywistymi konsekwencjami zmian klimatycznych we Włoszech, gdzie gwałtowne zjawiska pogodowe są obecnie normą: z tendencją do tropikalizacji, a także częstszymi krótkotrwałymi, ale intensywnymi zajściami pogodowymi. Takie zmiany pogodowe powodują niesprzyjające uprawom skoki temperatur: od tych bardzo wysokich po niższe następujące w czasie gwałtownych burz.