Szwecja: Producent trzody nie chciał montować drogiej instalacji i zaskarżył przepisy. Sąd przyznał mu rację

Podziel się

Szwedzki hodowca trzody wygrał w sądzie z bzdurnymi przepisami, Foto: GT/Farmer

Szwedzki hodowca świń zaskarżył do sądu nowe przepisy, które obligowały go do zainstalowania nowego systemu oczyszczania powietrza wywiewanego z chlewni za 700 000 euro. Właśnie po kilku latach wygrał sprawę...

Proces trwał kilka lat, ale hodowca trzody chlewnej wreszcie może odetchnąć, bo wygrał sprawę w sądzie apelacyjnym - podaje Lantbrukarnas Riksförbund (Szwedzkie Narodowe Stowarzyszenie Rolników). Rolnik z prowincji Halland zgodnie z orzeczeniem nie musi modernizować systemu oczyszczania powietrza wywiewanego z chlewni. Przepisy kontra zdrowy rozsądek Szwedzki producent trzody o którym mowa, nie zgodził się z nowymi wymogami, zgodnie z którymi powinien w swojej chlewni zainstalować nowy system oczyszczania powietrza z amoniaku. Przepisy wprowadzono przed kilkoma laty, a rolnik sprawdził, że modernizacja kosztowałaby go 700 000 euro. Biorąc pod uwagę opłacalność produkcji świń, inwestycja taka w opinii rolnika była "gwoździem do trumny" dla jego gospodarstwa. Proces trwał kilka lat, aż wreszcie Sąd Apelacyjny ds. Gruntów i Środowiska w Svea wydał ostateczny wyrok. Sędzia w orzeczeniu przyznał rację hodowcy, że w przypadku jego gospodarstwa inwestycja rzędu 700 000 euro byłaby nieracjonalna. Chlewnia klimatowi nie szkodzi Sąd przeanalizował również skuteczność takich systemów, jakie miałby zamontować w chlewni hodowca i stwierdził, że nakłady kosztów w stosunku do uzyskanej redukcji emisji są zbyt nieproporcjonalne. Sędzia uznał wreszcie, że rolnik podjął już w swoim gospodarstwie kosztowne działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska, takie jak schładzanie odchodów, aby ograniczyć uwalnianie amoniaku. W efekcie chlewnia spełnia normy i nie szkodzi klimatowi. W rezultacie sąd przyznał, że rolnik może w dalszym ciągu ograniczać emisję gazów z chlewni za pomocą dotychczas działającego systemu oczyszczania powietrza wywiewanego i nie musi przeprowadzać kolejnych modernizacji, które zagrażają kondycji finansowej gospodarstwa. Wyrok nie podlega zaskarżeniu i jest prawomocny. Czytaj więcej Polityka rolna UE musi zostać zmieniona, mając w perspektywie członkostwo Ukrainy? Czytaj więcej Holandia: Producenci pasz żądają odszkodowań za redukcję pogłowia zwierząt hodowlanych Czytaj więcej Michał Zarzecki z PSL: Komisarz Wojciechowski poddał się. Polski rząd nie robi nic na arenie międzynarodowej







Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin