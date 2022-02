Ukradli instalację fotowoltaiczną z dachu obory

Do spektakularnej kradzieży doszło na pewnej niemieckiej farmie w Górnych Łużycach. Z dachu budynku inwentarskiego zniknęła instalacja fotowoltaiczna.

O nietypowej kradzieży donosi niemiecki portal Sächsische Zeitung. Z dachu obory na fermie w gminie Schönbach na Górnych Łużycach, zniknęła instalacja solarna. Złodzieje weszli na dach i zdemontowali 30 paneli fotowoltaicznych, oraz inne elementy instalacji.

Wiadomo, że kradzieży dokonano nocą. Budynki fermy są zaś ogrodzone wysokim płotem. Z zabezpieczonych śladów wynika, że rabusie łupy pakowali do samochodu dostawczego, ale musieli wykonać nim niejeden kurs, by przewieźć wszystkie skradzione elementy. Sami policjanci przyznali, że z tak bezczelnymi złodziejami rzadko miewają do czynienia.

Poszkodowany gospodarz oszacował swoje straty na 13,5 tysiąca euro. Złodziei szuka teraz policja w Zittau-Oberland, która zaapelowała do mieszkańców o pomoc w ustaleniu personaliów sprawców.