Unia Europejska nakazuje zostawiać ziemie odłogiem. Wydaje się, że swoimi pomysłami dąży do samozagłady. Kolejne fatalne pomysły pomogą wszystkim, tylko nie obywatelom Unii.

Straty wynikające z ugorowania będą ogromne. To nawet kilkanaście milionów ton pszenicy mniej w skali Unii Europejskiej

Jeśli Europa nie zmieni swojego podejścia do rolnictwa to uzależni się od silnych światowych graczy rolniczych

Powierzchnia ugorów w Unii Europejskiej będzie równa wielkości Holandii?

W coraz mniej stabilnym świecie Unia Europejska realizuje pomysły, które doprowadzą do jeszcze większej destablizacji i niepokojów społecznych. A ugorowanie to już szczyt bezsensownych pomysłów jakie Bruksela funduje na naszym kontynencie.

Unia Europejska to w sumie 170 mln ha gruntów rolnych. Jeśli przyjmiemy, że w optymistycznym wariancie grunty orne stanowią tylko około 60% tej powierzchni to okazuje się, że jest to nieco ponad 100 mln ha. Wobec tego w całej UE 4% ugorowanej ziemi stanowiłoby około 4 mln ha. Jest to duże uproszczenie, ale pokazuje skalę tragizmu. 4 mln ha pod ugorem odpowiada powierzchni całej Holandii lub Szwajcarii. A co można byłoby wyprodukować na tych 4 mln ha? Chociażby 16 mln ton pszenicy - nawet przy słabym plonie 4 t/ha. To wolumen pszenicy zbliżony do całkowitej produkcji Wielkiej Brytanii czy nawet Argentyny.

Jeśli w Polsce mamy 14 mln ha gruntów ornych to oznacza to, że 4% stanowi nawet ponad 500 tys ha. To areał odpowiadający mniej więcej powierzchni buraków cukrowych i ziemniaków w kraju. Idąc podobnym tropem jak wyżej - to 2 mln ton pszenicy - tyle ile obecnie produkuje cała Słowacja. A wartość tego towaru to około 140 mln zł (przy cenie 700 zł/t).

Oczywiście powyższe ilości są nieco zawyżone (choć kto wie?), bo nie wszystkie gospodarstwa będą musiały ugorować pola. Te zaś, które będą musiały w tym procederze uczestniczyć będą zapewne wskazywać w miarę możliwości najgorsze grunty. Ale nie o to tu chodzi. Sama idea ugorowania jest po prostu chora. Unia Europejska zabiega o korytarze solidarnościowe, by Ukraina mogła eksportować swoje płody rolne. Bruksela mówi nam, że Afryka głoduje, że bez ukraińskich płodów rolnych najbiedniejsze kraje nie poradzą sobie. Tymczasem zakazuje produkcji rolnikom w ramach samej Wspólnoty. I jednocześnie zaprasza do Unii Ukrainę, która może Europę zasypać swoimi surowcami. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że wszystko jest tu szyte grubymi nićmi.

Unia będzie produkować mniej. Europa zaorze się sama

A już słyszymy o pomysłach, by ugorować nawet 10% gruntów ornych w UE. Mówi się o znaczącej redukcji pestycydów ( a w skrajnych scenariuszach nawet o całkowitej rezygnacji z chemii). Mamy ograniczenia w nawożeniu, a jednocześnie rolnicy muszą prowadzić restrykcyjne rejestry z wykonywanych prac. Przecież to się nie może udać. Będziemy w Europie produkować coraz mniej. Uzależnimy się od płodów rolnych importowanych. Pewnie, ktoś powie, że w UE mamy nadprodukcję. Prawda leży gdzieś po środku. Ugorowanie nie jest wyszukanym pomysłem. W zasadzie to rozwiązanie bardzo proste i uderzające bezpośrednio w rolników - zabronimy uprawiać ziemię i co zrobicie?

Dobrodziejstwo źle skierowane staje się złym uczynkiem - to słowa przypisywane Enniuszowi, starożytnemu rzymskiemu poecie. Chyba taką sytuację mamy właśnie w Unii. Dygnitarze pod płaszczykiem ekologii, dbania o planetę, wmawiają nam, że to dla nas lepsze. Tymczasem za chwilę będziemy sprowadzać produkty spoza Unii - z Chin, Indii, USA, Ukrainy i nie wiadomo skąd jeszcze... Bo europejskiego towaru będzie za mało. Ze względu na ugorowanie, eliminację kolejnych substancji czynnych, niską opłacalność.

Najgorsze, że ugorowanie uderzy w naprawdę dobre gospodarstwa, które odłogi wyciągały do "stanu używalności". Żeby produkować żywność, której - wedle Unii - wcale nie potrzeba.