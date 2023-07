Pomimo dotkliwej suszy w Hiszpanii, pola golfowe nadal intensywnie nawadniają swoje tereny. Protestują aktywiści klimatyczni.

Hiszpania przeżywa obecnie jedną z najgorszych susz, a mimo to podobno setki pól golfowych nadal były nawadniane na dużą skalę. Aktywiści klimatyczni protestują teraz w niecodzienny sposób przeciwko zużyciu 100 000 litrów wody na dołek golfowy.

Nocne akcje aktywistów klimatycznych

Aktywiści klimatyczni z grupy Extinction Rebellion Spain wypełnili dołki golfowe cementem lub warzywami na dziesięciu polach golfowych w Hiszpanii. Chcą zaprotestować przeciwko dużemu zużyciu wody na polach golfowych.

Nocne akcje w Barcelonie, Madrycie, Walencji, w Kraju Basków, w regionie Nawarry i na Ibizie mają, zdaniem obrońców klimatu, przeciwdziałać marnowaniu wody podczas jednej z najgorszych susz, jakie Europa miała kiedykolwiek.

100 000 litrów wody na dołek golfowy

Extinction Rebellion twierdzi, powołując się na dane organizacji ekologicznej Ecologists In Action, że tylko jeden dołek na polu golfowym przypada ponad 100 000 litrów wody dziennie do utrzymania otaczającej zieleni. W Hiszpanii codziennie podlewanych jest 437 pól golfowych. Oznacza to, że zużycie wody na polach golfowych jest wyższe niż w całej populacji Madrytu i Barcelony razem wziętych, z których tylko 0,6 procent uprawia golf.