Minister rolnictwa w Dolnej Saksonii proponuje rolnikom, by produkcję trzody zamienili na uprawę konopi indyjskich. To ma być recepta na upadek hodowli w Niemczech.

Minister rolnictwa Dolnej Saksonii w Niemczech - Miriam Staudte - w telewizyjnym wystąpieniu zaproponowała rolnikom, którzy zrezygnowali z hodowli trzody chlewnej, żeby zaczęli uprawiać w chlewniach... konopie indyjskie. Jej pomysł wywołał oburzenie środowisk rolniczych i ostre komentarze polityków z bardziej konserwatywnych frakcji - podaje regionalny portal Land und Forst.

Miriam Staudte to minister z ramienia partii Zielonych. Swój genialny pomysł przedstawiła w programie NDR Hallo Niedersachsen z 2 maja br. Minister stwierdziła tam, że upadek hodowli trzody w kraju „dobrze się zazębia” z postępami przy legalizacji marihuany leczniczej i rekreacyjnej w Europie. Powiedziała, że dopuszczenie upraw konopi indyjskich w Niemczech to tylko kwestia czasu, ale na pewno wiązać się to będzie z wysokimi rygorami bezpieczeństwa dla plantatorów. Uprawa pod dachem w dawnych chlewniach byłaby zaś bezpieczna i opłacalna dla rolników. Mogą się tym zająć samodzielnie lub wydzierżawić na ten cel innym nieużywane chlewnie.

"Zielona minister" ogniu krytyki

Organizacje rolnicze i politycy opozycji od razy wytknęli minister, że jej propozycje są niepoważne i nieodpowiedzialne. Dla wszystkich jest bowiem jasne, że wytwarzanie marihuany - jeśli już będzie dozwolone - będzie jedynie działalnością niszową dla garstki rolników. Tymczasem w Dolnej Saksonii działało tysiące chlewni, które rolnicy teraz zamykają z powodu polityki klimatycznej UE. Rolnicy potrzebują więc rozwiązań systemowych i prawdziwej pomocy. Rolnicy zapytali również, jak państwo zamierza ochronić chlewnie przed włamaniami amatorów marihuany, skoro obecnie nie potrafi ochronić przed powszechnymi włamaniami do gospodarstw w wykonaniu pseudo-ekologów i obrońców zwierząt.

Poseł CDU z Dolnej Saksonii, Marco Mohrmanna zauważył z kolei, że pomysł "zielonej minister" nijak ma się do ratowania klimatu, bo uprawa konopi pod dachem wymaga ogromnych ilości energii do ogrzewania i oświetlenia roślin. Takie plantacje będą więc bardziej zabójcze dla klimatu, niż stada świń.