Podczas wycieczki do Belgii i wizyty w firmie Ardo nasza redakcja miała okazję sprawdzić, jak duże przedsiębiorstwo współpracuje z rolnikami, wprowadza rozwiązania gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju.

Wracamy do relacji z wyprawy do Belgii, zorganizowanej przez zrzeszającą europejskich dziennikarzy z branży rolniczej platformę Ag-Press, istniejącą przy Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej (DG AGRI). Tym razem opiszemy ciekawe rozwiązania, wprowadzane w belgijskim przedsiębiorstwie Ardo.

Produkcja idzie z duchem czasu

Przedsiębiorstwo Ardo specjalizuje się w produkcji mrożonych owoców, warzyw i ziół. Jak zaznaczyli przedstawiciele, firma stawia na rozwiązania zrównoważonej produkcji, rolnictwa regeneratywnego i gospodarki o obiegu zamkniętym (cyrkularnej).

Ardo współpracuje głównie ze spółdzielniami rolniczymi. W ramach kontraktów firma wybiera m.in. odmiany warzyw i owoców, ustala termin siewu, zbioru i zabiegów ochrony roślin. Już od niemal dekady wprowadzany jest specjalny program, w ramach którego przedsiębiorstwo dąży do ograniczenia chemizacji kontraktowanych upraw i zwiększenia udziału upraw ekologicznych. Dodatkowo firma deklaruje, że do 2025 roku wszyscy współpracujący z nią rolnicy będą praktykować rolnictwo regeneratywne.

Wegańska biogazownia

Na terenie przedsiębiorstwa funkcjonuje pokaźnych rozmiarów biogazownia. Nazywana jest wegańską - dość szumnie, bowiem jej "wegańskość" opiera się tak naprawdę na rezygnacji z wykorzystywania substratów pochodzenia zwierzęcego, takich jak obornik. Substratami są głównie produkty uboczne z produkcji mrożonek - płynne i stałe, np. odpadki owoców i warzyw.

Moc biogazowni to 3 MWe. Każdego roku w Ardo produkowane jest 10 mln Nm3 biogazu i 24000 MWh energii elektrycznej. Dodatkowo w procesie uzyskiwana jest para wodna, wykorzystywana m.in. do do blanszowania warzyw i owoców w fabryce. Z pozostałości po produkcji biogazu odzyskiwana jest woda technologiczna (40 tys. m3 rocznie), która wykorzystywana jest ponownie w fabryce bądź do irygacji pól rolników. Frakcja stała pofermentu (uzyskuje się ok. 20 tys. ton rocznie) trafia na pola rolników jako nawóz.

W Ardo funkcjonuje również system odzysku ciepła odpadowego, powstającego przy okazji produkcji mrożonek. Przechwycone ciepło służy m.in. do ogrzewania pomieszczeń biurowych.

Woda dla rolników

Ardo stawia też na inne rozwiązania, które mają na celu zarówno minimalizację zużycia wody na wszystkich etapach produkcji, jak i maksymalizację jej ponownego wykorzystania.

Przetwórstwo owoców i warzyw to mimo wszystko proces, wiążący się ze zużyciem znacznych ilości wody. W Ardo woda z przetwórstwa jest zbierana, oczyszczana i wykorzystywana do mycia płodów rolnych, trafiających do firmy z pól produkcyjnych.

Z kolei woda, której nie można wykorzystać ponownie w fabryce, trafia do ogromnego rezerwuaru i pojemności 150 milionów litrów. Poprzez sieć irygacyjną trafia następnie na pola rolników (rury do nawadniania rozciągają się na 23 km), domykając ten mikro-cykl obiegu wody.