Jeżeli Komisja Europejska nie przedłuży obowiązującego zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy, to Węgry wprowadzą zakaz krajowy i znacznie rozszerzą listę zakazanych towarów.

Węgry gotowe są na szczeblu krajowym zamknąć swoją granicę dla produktów rolnych z Ukrainy po 15 września, jeśli nie Bruksela nie przedłuży obecnego zakazu importu - podaje węgierski portal Agrar Szektor.

Portal cytuje ministra rolnictwa Istvana Nagy, który zapowiedział, że jeśli UE nie przedłuży wygasającego 15 września zakazu importu ukraińskiego zboża, to rząd dla ochrony rynku wewnętrznego wprowadzi taki zakaz. Wówczas jednak nie obejmował on będzie tylko tych czterech produktów - jak obecnie - ale wszystkich 24 produktów rolnych, które są sprowadzane do UE z Ukrainy.

Szok za szokiem dla rolników

Epidemia koronawirusa, susza, wojna w krajach sąsiednich i jej skutki, kryzys energetyczny wywołany sankcjami Brukseli, wzrost cen, oraz fakt, że tanie ukraińskie produkty rolne trafiały na rynek europejski bezcłowo. Rolnicy doznają szoku za szokiem – wszystko to stwarza to trudności dla producentów – powiedział Istvan Nagy.

- W tym roku zbiory mamy lepsze, spodziewana jest rekordowa ilość kukurydzy, ale sprzedaż napotka olbrzymie trudności ze względu na tanią konkurencję z Ukrainy – dodał minister.