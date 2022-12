Plan ochrony Węgrów przed najwyższą inflacją w Unii Europejskiej nie powiódł się, a sprzedawcy detaliczni zaczęli racjonować podstawowe produkty żywnościowe, nawiązując do komunistycznej przeszłości kraju - podaje Bloomberg.

Po tym jak rząd premiera Viktora Orbana zdecydował się zamrozić ceny podstawowych produktów spożywczych, sieć sklepów Aldi wprowadziła sprzedaż limitowaną na produkty z rządowej listy. I tak każdy kupujący może jednorazowo nabyć tylko 1 kilogram ziemniaków i jeden litr mleka. Popyt na te produkty jest obecnie wysoki.

Węgry. Limity cen na podstawowe produkty spożywcze

We wtorek ministerstwo rolnictwa podało, że węgierski rząd przedłużył do końca kwietnia przyszłego roku limity cen podstawowych artykułów spożywczych. Jak podaje chińska agencja prasowa Xinhua, w wydanym późnym wieczorem oświadczeniu minister rolnictwa Istvan Nagy podkreślił, że pułapy cenowe działają i zwiększają popyt na podstawowe produkty spożywcze, ponieważ "klienci kupują więcej tego, co mogą dostać po przystępniejszej cenie". Jak zapewnił Nagy, taka polityka sprzyja ochronie węgierskich rodzin przed skutkami inflacji.

Minister uzasadnił potrzebę przedłużenia limitów cenowych przeciągającym się konfliktem zbrojnym na Ukrainie i wysoką inflacją, którą pogłębiają sankcje nakładane przez Brukselę.

Jak Węgry walczą z inflacją?

W styczniu węgierski rząd w ramach walki z galopujacą inflacją postanowił zamrozić ceny podstawowych produktów spożywczych na poziomie z października 2021 r. Na liście produktów znalazły się m.in:

cukier,

mąka pszenna,

olej słonecznikowy,

udziec wieprzowy,

piersi z kurczaka,

mleko 2,8 proc.

W listopadzie lista ta została rozszerzona o jajka i ziemniaki, których ceny nie mogą być wyższe od poziomu z 30 września 2022 roku. W ubiegłym tygodniu prezes węgierskiego banku centralnego Gyorgy Matolcsy ostrzegł, że limity cenowe zwiększają inflację o 3 do 4 procent, ponieważ sklepy nadrabiają straty na podstawowych produktach żywnościowych, podnosząc ceny innych.

Jak sklepy radzą sobie z zamrożeniem cen? Reglamentują

Choć dla kupujących jest to oczywiście ulga, że płacą niższe ceny, to zarówno limit cen żywności, jak i limit cen paliw spowodowały problemy. Mniejsze sklepy szybko zorientowały się, że mogą kupować taniej niż wielcy detaliści w innych sklepach, więc te ostatnie w większości zdecydowały się na wprowadzenie ograniczeń ilościowych i sprzedaż tylko ograniczonej ilości na jednego klienta - podają węgierskie media. Tak właśnie zrobiła wspomniana wcześniej sieć Aldi.

Inflacja na Węgrzech

Według najnowszych oficjalnych danych ceny produktów spożywczych w listopadzie wzrosły o 43,8 proc. rok do roku. W ubiegłym tygodniu rząd węgierski zdecydował się jednak na anulowanie limitu cen paliw, wskazując na "krytyczne" niedobory paliw w całym kraju.