W Saksonii liczba gospodarstw sukcesywnie przybywała w ciągu ostatnich pięciu lat. Wynika to z raportu rolnego przedłożonego przez drezdeńskie ministerstwo rolnictwa.

Saksońscy rolnicy działają wydajnie i solidnie. Wzrost inflacji został prawie zniwelowany dzięki wyższym cenom producentów – podkreślił saksoński minister rolnictwa Wolfram Günther.

Wzrost liczby gospodarstw w 2022 r.

Według tego w zeszłym roku w Saksonii było 5745 gospodarstw, podczas gdy w 2018 roku było ich tylko 5681. Liczba ta obejmuje te gospodarstwa, które otrzymują wsparcie obszarowe dla rolnictwa. Według aktualnego raportu rolniczego w 2022 roku nastąpił wzrost o 7 proc. do 687 podmiotów prawnych, w porównaniu z 2018 rokiem. Wynika to w szczególności ze wzrostu liczby spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Przy wzroście o około 10 proc. do 501 spółek, wzrost w spółkach osobowych był jeszcze silniejszy, przy czym wzrost ten jest zasługą głównie spółek cywilnych. W poprzednim roku było ich łącznie 470, a pięć lat wcześniej było to tylko 429. Według raportu rolniczego liczba jednoosobowych działalności gospodarczych wzrosła o 106 do 3047 gospodarstw, co było najwyższym bezwzględnym przyrostem.

Dochody rolników powyżej średniej

Według saksońskiego ministerstwa rolnictwa dochody rolników w sezonie 2021/2022 kształtowały się powyżej średniej. Średni dochód z około 350 gospodarstw testowych w ubiegłym sezonie wynosił 39 500 euro na pracownika. To o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Ogólnokrajowa wartość porównawcza wyniosła 43 469 euro na pracownika, czyli o 32 proc. więcej niż w sezonie 2020/2021.

Minister zwrócił uwagę, że kryzysy z ostatnich kilku lat nie doprowadziły do ​​likwidacji gospodarstw. Przeciwnie, ich liczba w Saksonii nawet nieznacznie wzrosła.