Wielotysięczne protesty hiszpańskich rolników

W trzech regionach Hiszpanii: Walencji, Andaluzji i Katalonii w piątek miały miejsce protesty rolników, hodowców i pszczelarzy niezadowolonych z dotychczasowej polityki rządu Pedra Sancheza. Jak podkreślają demonstrujący, obecny kryzys dotykający rolnictwo – niskie ceny, wyludnienie wsi i brak systemowych zmian – wymagają natychmiastowych działań, które powstrzymają "drenaż branży rolnej".

Akcja protestacyjna została zorganizowana przez związki rolnicze, spółdzielnie oraz producentów, którzy jednogłośnie twierdzą, że hiszpańskich rolników ograniczają dystrybutorzy, duże sieci supermarketów i polityka rządu, a ceny za produkty rolno-spożywczych są za niskie, co powoduję, że ich produkcja jest na poziomie opłacalności. W związku z tym tysiące rolników przyjechało m.in. do Walencji, Katalonii i Andaluzji: zablokowało ponad 20 dróg, w tym autostrad i tras szybkiego ruchu oraz centra miast. Część z manifestantów na protesty przybyło ciągnikami z przyczepami oraz maszynami rolniczymi.

– To nie jest tylko kryzys, stoimy przed upadkiem rolnictwa. Jeśli nie nastąpi zmiana, mali rodzinni producenci znikną – powiedział dziennikowi „El País” Pere Roque, przewodniczący Asaja Union, podczas protestu w Lleidzie. Jak dodał Roque, sytuacja w hiszpańskim rolnictwie jest najgorsza od 50 lat.

Manifestació històrica hui pels carrers del centre de #València: més de 20.000 persones i 1.000 tractors en la protesta + important d'este segle. Reclamem dignitat i preus justos i que ens deixen d'enganyar.

Brak regulacji rynkowych

Kwestie poruszane w piątek przez manifestujących z Półwyspu Iberyjskiego nie są obce innym europejskim rolnikom. Przypomnijmy, że w tym roku również doszło do masowych protestów m.in. we Francji i w Niemczech. Wspólnym, wciąż poruszanym, problemem jest stagnacja cen, brak regulacji rynkowych i zbyt małe wynagrodzenie dla producentów rolnych.

W 2019 roku w Hiszpanii ceny owoców i warzyw wzrosły o 8%, jednak mimo to, rolnicy utrzymują, że to wciąż za mało, by pokryć ich koszty. Związki zawodowe domagają się, by rząd podjął kroki w celu powstrzymania szkodliwych praktyk cenowych zwłaszcza dużych odbiorców takich jak: m.in. Carrefour, Lidl czy Mercadona, zakazał sprzedaży poniżej wartości rynkowej, a także, by ponownie zbadał umowę o wolnym handlu. Związkowcy oprócz tego domagają się zwiększenia funduszy ubezpieczeniowych w przypadku klęsk rolniczych.

Środowiska rolnicze już zapowiedziały, że będą strajkować, dopóki nie zostaną spełnione ich żądania.

Los agricultores y ganaderos de Cataluña y Aragón inundan las calles y plazas de Lleida. #AgricultoresAlLímite

Hiszpania jest czwartym co do wielkości eksporterem produktów rolnych w Unii Europejskiej, a branża ta stanowi około 17,7% gospodarki kraju.

Sprawiedliwy handel

– Mówią, że nasz sektor wymaga modernizacji, ale to nieprawda. Jest oczywiste, że wszyscy możemy się poprawić, ale nasza spółdzielnia stale zmienia odmiany roślin na lepsze, kupujemy nowe maszyny, prowadzimy produkcję ekologiczną... Tylko co z tego, jeśli ceny nie idą w górę, jeśli płaci się nam poniżej kosztów, a dystrybucja jest scentralizowana w rękach gigantów, to nie w modernizacji tkwi problem – zaznacza dla „El País” Maria Yúfera, kierownik ds. jakości spółdzielni Carlet, zrzeszającej prawie tysiąc członków i zatrudniającej 1400 osób.

– Maszyny są drogie, paliwo jest drogie, ochrona roślin jest droga... – komentują rolnicy w Walencji. – Europa wpuszcza owoce z Egiptu, RPA nawet wtedy, gdy u nas zaczyna się sezon – dodają. Importowane produkty mają niższe ceny, a do tego zagraniczni producenci używają środków ochrony roślin, które dla hiszpańskich rolników są zakazane – mówią rolnicy.

Znikające wsie

Demonstrujący rolnicy zaznaczają, że ich problemem jest także to, że brakuje im następców. – Nasze dzieci nie chcą pozostać na roli. Pola zamienią się w patio lub pozostaną odłogiem – dodają. Jak podkreśla Ernesto Santos, 30-letni rolnik, który ze swoją rodziną uprawia 100 hektarów winorośli i migdałów w regionie Walencji, o największą gorycz przyprawiają go nie tyle ceny, co świat, który bezpowrotnie znika. – Jeśli kilogram winogron do produkcji wina kosztuje 0,21 eurocenta, to z taką ceną, za rok lub dwa, będzie koniec. Będę musiał zlikwidować produkcję – przewiduje i dodaje ze smutkiem, że w takim tempie gospodarowanie na wsi skończy się nim dorosną jego dzieci.