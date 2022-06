Wataha wilków sforsowała płot gospodarstwa w Dolnej Saksonii i zagryzła 65 owiec, a 7 jagniąt porwała.

Prawdziwy pogrom zgotowała wataha wilków w stadzie hodowcy owiec w Dolnej Saksonii w Niemczech. Drapieżniki rozszarpały 65 sztuk, w tym wiele ciężarnych samic, a 7 młodych sztuk porwały.

O ataku wilków poinformował w mediach społecznościowych sam hodowca i opublikował makabryczne zdjęcia tego, co zobaczył na pastwisku. Sprawe nagłośniły rolnicze i łowieckie portale w Niemczech.

Zdarzenie miało miejsce w Hahnenmoor, w dystrykcie Osnabrück w Dolnej Saksonii. Kai Mithöfer hodował tam stado 250 owiec. Zwierzęta przebywały nocą na wybiegu ogrodzonym siatką, które dodatkowo było pod napięciem. Owce nie mogły go sforsować, ale udało się to wilkom.

Jak relacjonuje pasterz, wilków musiało być wiele, bo musiały otoczyć znaczną część stada owiec. Potem przyparły je do płotu, gdzie w panice owce nawzajem się tratowały. Na koniec pozagryzały uwięzione w potrzasku zwierzęta. W sumie zagryzły 65 owiec, z czego 20 było ciężarnych. Siedem jagniąt zaginęło, a 18 młodych urodziło się przedwcześnie i nie było zdolne do przeżycia. Ponieważ znaczna cześć owiec była ciężarna hodowca nie używał psów do ich pilnowania i zaganiania.

Hodowca przyznaje, że nie był to pierwszy atak wilków na jego owce, ale dotąd ofiarami drapieżców padały pojedyncze sztuki, w związku z czym nie występował nawet o odszkodowania. Tym razem będzie domagał się sprawiedliwego zadośćuczynienia, bo stracił nie tylko część zwierząt - na marne poszła też praca hodowlana i wysiłki włożone w budowę stada.

Hodowcy zwierząt z Dolnej Saksonii od kilku lat walczą z rządem federalnym o redukcję nadmiernej populacji wilków w regionie, oraz wyznaczenie stref wolnych od tych drapieżników, by umożliwić rolnikom funkcjonowanie. Straty hodowców z powodu wilczych ataków z roku na rok drastycznie rosną. Rząd odrzuca wciąż możliwość odstrzału wilków.