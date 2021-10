Włochy: 1,6 miliarda euro na systemy nawadniające

Włoskie ministerstwo rolnictwa zatwierdziło kilka dni temu pierwsze projekty nawadniania, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Odbudowy.

149 projektów zgłoszonych przez władze regionalne i lokalne ma łączne koszty inwestycyjne 1,6 miliarda euro.

Poprzez inwestycje systemy nawadniania w rolnictwa w celu bardziej efektywnego wykorzystania zasobów wodnych rząd włoski chce przeciwdziałać kryzysom w rolnictwie spowodowanym zmianami klimatycznymi, a jednocześnie wspierać coraz bardziej zrównoważone metody produkcji. Ponadto ma nadzieję, że przyczyni się to do ożywienia gospodarczego we Włoszech.

Krytycznie ocenia się jednak, że spośród 149 projektów tylko 33 znajdują się w południowych regionach Włoch, które w rzeczywistości mają wiele do nadrobienia. Są to Kampania, Kalabria, Basilicata, Sycylia i Apulia. Razem otrzymają około 461 mln euro na projekty nawadniania.

Udział finansowy jest zatem sprzeczny z wymogiem związanym z funduszem na odbudowę, zgodnie, z którym 40 proc. funduszy inwestycyjnych we wszystkich obszarach powinno trafić do południowych Włoch. Ministerstwo rolnictwa stwierdziło, że żaden z 31 projektów przedstawionych przez władze sycylijskie nie spełniał w pełni określonych kryteriów. Ale będzie kolejny proces selekcji projektów, co zapewnia dalsze 440 milionów euro w funduszach inwestycyjnych poprzez ustawę o stabilności.

Według departamentu rolnictwa do tego czasu krytyczne punkty w projektach, które nie zostały uwzględnione, powinny być zmienione.